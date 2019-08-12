Гусева рассказала о настоящей матери детей Киркорова

"Наш роман был в прошлом году, в этом же, как мне кажется, Филипп мне изменяет с Алисой Бартовой (художник, телеведущая, светская львица – Прим. ред.), по крайнее мере, с ней он появляется на красных дорожках чаще, – смеется Катя Гусева. – Хотя по телефону 2-3 раза в неделю мы с ним общаемся стабильно, даже когда он на отдыхе. Я являюсь его любимым и официальным диджеем, человеком, который пишет все его ремиксы. И, открою вам тайну, с радостью бы пошла за него замуж, несмотря на разницу в возрасте. Он красивый, интеллигентный, заботливый, щедрый".
"В его новом имении в Серебряном бору я пока не была – только в квартире, – продолжает Гусева. – Его очаровательные дети Алла-Виктория и Мартин мне всегда рады, называют меня Катей. Не мамой! Хотя их настоящую мать я тоже никогда не видела – мне кажется, это такая тайна, которую когда-нибудь мы все непременно узнаем, хотя и не скоро, наверное".
Филипп, по признанию Кати, изменил ее стиль в одежде и даже поменял часть гардероба – дарил дизайнерские платья и очки. "Я стала одеваться более броско, более вызывающе, хотя сама всю жизнь любила классику", – пояснила телеведущая. Теперь и на ней можно увидеть перья, пайетки и стразы, которые так нравятся поп-королю.
У самой Кати есть дочь. Рассказала она корреспонденту "Дни.Ру" и о ее жизни. "Дочери 15 лет, она прекрасный художник – в этом году даже выиграла путевку в "Артек" и летит туда на слет лучших живописцев России, – радуется Гусева. – Но потом хочет стать дизайнером или архитектором. А вот светскую жизнь она она не любит. Ей хочется, чтобы мама была просто мамой, а не звездой, не модным диджеем. Она очень закрытый человек, отличница, и не любит шумихи, раутов, вспышек камер".
Популярные темы форума
Прямой эфир с Виталиной Цымбалюк-Романовской
Как переехать жить в Европу?
Звездные пенсионеры-мачИ и невозможно привлекательные богачи
Муж ушёл потому что не могу родить
Как воспитать собаку
Умерла Алла Вербер
Узнала что дочь спит за деньги
Роза Сябитова выходит замуж.
Где бы ты сегодня хотел жить? В какой стране и почему?
Докажите, что знаки зодиака - просто глупость, а?