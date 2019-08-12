Гусева рассказала о настоящей матери детей Киркорова

Ди-джея, продюсера и телеведущую Катю Гусеву часто видели в компании певца Филиппа Киркорова на светских раутах. Многие даже подозревали, что у них роман. Но в последнее время они все чаще появляются порознь. О причинах такого отдаления корреспондент "Дни.ру" расспросил Катю на праздновании 18-летия конкурса молодых исполнителей "Новая волна".

"Наш роман был в прошлом году, в этом же, как мне кажется, Филипп мне изменяет с Алисой Бартовой (художник, телеведущая, светская львица – Прим. ред.), по крайнее мере, с ней он появляется на красных дорожках чаще, – смеется Катя Гусева. – Хотя по телефону 2-3 раза в неделю мы с ним общаемся стабильно, даже когда он на отдыхе. Я являюсь его любимым и официальным диджеем, человеком, который пишет все его ремиксы. И, открою вам тайну, с радостью бы пошла за него замуж, несмотря на разницу в возрасте. Он красивый, интеллигентный, заботливый, щедрый".

"В его новом имении в Серебряном бору я пока не была – только в квартире, – продолжает Гусева. – Его очаровательные дети Алла-Виктория и Мартин мне всегда рады, называют меня Катей. Не мамой! Хотя их настоящую мать я тоже никогда не видела – мне кажется, это такая тайна, которую когда-нибудь мы все непременно узнаем, хотя и не скоро, наверное".

Филипп, по признанию Кати, изменил ее стиль в одежде и даже поменял часть гардероба – дарил дизайнерские платья и очки. "Я стала одеваться более броско, более вызывающе, хотя сама всю жизнь любила классику", – пояснила телеведущая. Теперь и на ней можно увидеть перья, пайетки и стразы, которые так нравятся поп-королю.

У самой Кати есть дочь. Рассказала она корреспонденту "Дни.Ру" и о ее жизни. "Дочери 15 лет, она прекрасный художник – в этом году даже выиграла путевку в "Артек" и летит туда на слет лучших живописцев России, – радуется Гусева. – Но потом хочет стать дизайнером или архитектором. А вот светскую жизнь она она не любит. Ей хочется, чтобы мама была просто мамой, а не звездой, не модным диджеем. Она очень закрытый человек, отличница, и не любит шумихи, раутов, вспышек камер".