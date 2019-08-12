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Шоу-бизнес

Пугачева в странном виде всполошила народ

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Алла Пугачева весной отметила 70-летие. Несмотря на солидный возраст, артистка продолжает вести активный образ жизни.
прочитано 2604 раза

В апреле Алла Пугачева закатила грандиозный концерт в Москве – первый за долгие годы. Артистке исполнилось 70 лет, и в честь юбилея та устроила сольник. Впрочем, он больше походил на спектакль, "приправленный" песнями. В конце на сцену к Примадонне вышли ее близкие: муж Максим Галкин, дочь от первого брака Кристина Орбакайте, пятилетние двойняшки Гарри и Лиза, внуки Никита, Дени и Клава.

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Несмотря на преклонный возраст, Пугачева ведет активный образ жизни – выходит в свет, ездит по миру. А не так давно певица похудела и сменила стиль. Теперь звезда отдает предпочтение молодежным нарядам и светлым тонам. В Instagram она опубликовала фотографию, на которой запечатлена в солнцезащитных очках и фантазийном костюме. "А жизнь продолжается. Живем дальше", – написала Примадонна.

Этот снимок всполошил подписчиков. Певицы Светлана Лобода, Хибла Герзмава и Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова), продюсер Яна Рудковская, автор-песенник Игорь Николаев и многие другие рассыпались в комплиментах легенде российской эстрады.

Нашлись и те, кто счел наряд Аллы Пугачевой странным – мол, возраст не позволяет носить такие вещи. "Люблю Пугачеву, но зачем *** заниматься? Не девочка уже", "Арлекино вернулся", "Мне не нравится. Не по возрасту", – высказались критики.

Автор: 12 августа 2019, 14:07
ФОТОРЕПОРТАЖ

Смелые наряды молодящейся Пугачевой

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Татьяна
Дура, она и есть дура, не позорь старческие года, АРЛЕКИН - КЛОУН!!! Смирись, что тебе восьмой десяток лет, угомонись, клоун! Все мы знаем, как ты выглядишь без макияжа, на 80 лет, это точно! Вся потасканая, пропитая, что ты еще корчишиь из себя. УГОМОНИСЬ, СТАРУШКА И СНИМИ НЕМЕДЛЕННО ЭТОТ НАРЯД, ЛЮДИ ПОСМЕЯЛИСЬ НАД ТОБОЙ, А ТЫ ПРИНЯЛА ЗА ЧИСТУЮ МОНЕТУ!!!
Я вижу на фотографии счастливую, ухоженную женщину, одетую в эффектный комплект, в приятных тонах. Который нисколько не противоречит ни ее возрасту, ни ее комплекции, ни ее хорошему настроению.
А злобствуют те, кто не может себе позволить одеться экстравагантно в силу своих комплексов или из-за отсутствия вкуса и фантазии.
Гость
Ответить
Татьяна
Дура, она и есть дура, не позорь старческие года, АРЛЕКИН - КЛОУН!!! Смирись, что тебе восьмой десяток лет, угомонись, клоун! Все мы знаем, как ты выглядишь без макияжа, на 80 лет, это точно! Вся потасканая, пропитая, что ты еще корчишиь из себя. УГОМОНИСЬ, СТАРУШКА И СНИМИ НЕМЕДЛЕННО ЭТОТ НАРЯД, ЛЮДИ ПОСМЕЯЛИСЬ НАД ТОБОЙ, А ТЫ ПРИНЯЛА ЗА ЧИСТУЮ МОНЕТУ!!!
По ходу вы каждый день видите Аллу Борисовну без макияжа, регулярно наливаете ей, а может даже вместе выпиваете, таскаетесь вместе. И чем тогда вы от нее отличаетесь?
Подобные гадости пишут люди, которые свои пороки склонны приписывать другим.
Гость Елена Демашова!!!!
Ответить
хороша!!!обожаю,люблю!!!так держать!!никого не слушай, .делай так ,как самой комфортно!!!!!!!а мы всегда с тобой и никогда не предадим!!!!!!!!
СоболенкоГость
Ответить
Прекрасная женщина.
Мать - Певица - Героиня!
Гость
Ответить
Sdoxni
Надежда
Ответить
ВОТ ЕЩЕ ПРИДУМАЛ КТО-ТО ЕЙ ИМИДЖ С РАСПАХНУТОЙ ПАСТЬЮ, ЯКОБЫ МОЛОЖЕ БУДЕШЬ ВЫГЛЯДЕТЬ, ОТВРАТИТЕЛЬ!!!
Татьяна
Ответить
Дура, она и есть дура, не позорь старческие года, АРЛЕКИН - КЛОУН!!! Смирись, что тебе восьмой десяток лет, угомонись, клоун! Все мы знаем, как ты выглядишь без макияжа, на 80 лет, это точно! Вся потасканая, пропитая, что ты еще корчишиь из себя. УГОМОНИСЬ, СТАРУШКА И СНИМИ НЕМЕДЛЕННО ЭТОТ НАРЯД, ЛЮДИ ПОСМЕЯЛИСЬ НАД ТОБОЙ, А ТЫ ПРИНЯЛА ЗА ЧИСТУЮ МОНЕТУ!!!
Юшка
Ответить
А руки рельефные... Лицо спрятано под очками и макаронинами... Знаем, как выглядит А,Б,, где она из церкви выходит....
1

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