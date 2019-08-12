Пугачева в странном виде всполошила народ

Алла Пугачева весной отметила 70-летие. Несмотря на солидный возраст, артистка продолжает вести активный образ жизни.

В апреле Алла Пугачева закатила грандиозный концерт в Москве – первый за долгие годы. Артистке исполнилось 70 лет, и в честь юбилея та устроила сольник. Впрочем, он больше походил на спектакль, "приправленный" песнями. В конце на сцену к Примадонне вышли ее близкие: муж Максим Галкин, дочь от первого брака Кристина Орбакайте, пятилетние двойняшки Гарри и Лиза, внуки Никита, Дени и Клава.

Несмотря на преклонный возраст, Пугачева ведет активный образ жизни – выходит в свет, ездит по миру. А не так давно певица похудела и сменила стиль. Теперь звезда отдает предпочтение молодежным нарядам и светлым тонам. В Instagram она опубликовала фотографию, на которой запечатлена в солнцезащитных очках и фантазийном костюме. "А жизнь продолжается. Живем дальше", – написала Примадонна.

Этот снимок всполошил подписчиков. Певицы Светлана Лобода, Хибла Герзмава и Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова), продюсер Яна Рудковская, автор-песенник Игорь Николаев и многие другие рассыпались в комплиментах легенде российской эстрады.

Нашлись и те, кто счел наряд Аллы Пугачевой странным – мол, возраст не позволяет носить такие вещи. "Люблю Пугачеву, но зачем *** заниматься? Не девочка уже", "Арлекино вернулся", "Мне не нравится. Не по возрасту", – высказались критики.