В центре Нью-Йорка готовятся к гламурным поминкам по похороненной в Торонто Вербер

Торонто – не чужой для бизнесвумен город. Туда еще в 70-х годах прошлого столетия эмигрировали ее родители. Там у Аллы Вербер состоялось бракосочетание с отцом ее единственной дочери Соломоном Тенсером. Там она открыла свой первый модный бутик Katia of Italy, названный в честь наследницы. Там большую часть времени проводит и ее мать.
Проститься с Аллой Константиновной в Торонто сможет ограниченный круг лиц, и на это есть серьезные причины. Во-первых, получить канадскую визу, тем более в столь короткие сроки, крайне сложно. Во-вторых, семья не хочет публичности.
К тому же, скорее всего, Вербер будут хоронить в закрытом гробу – законодательница российской моды умерла от менингококкового сепсиса. Как пояснил РЕН-ТВ врач-инфекционист, бактерия менингококка может вызвать поражение центральной нервной системы и тяжелый бактериальный менингит с высокой летальностью. Люди, которые были в тесном контакте с Аллой Константиновной, находятся в группе риска, и выставлять лишний раз инфицированное тело вряд ли уместно.
Однако как же быть модникам, которые захотят проститься с директрисой элитного магазина? По данным издания The Blueprint, ее подруга Мэригей Макки планирует провести вечер памяти Аллы Вербер в Нью-Йорке – в центре города закатят грандиозные поминки.
Аналогичную акцию хотят провести и в Москве. На крыше ЦУМа есть дорогой и гламурный ресторан. Адепты Гуччи, Версаче и Диора вполне могут помянуть там подругу бокалом Moët et Chandon, бутербродами с черной икрой и добрым словом – мол, какие вещи возила, как наряжала, какие скидки делала... Земля пухом, как говорится.
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