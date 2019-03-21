Новые подробности подозрительной беременности Заворотнюк

В СМИ продолжают муссироваться слухи о том, что третий ребенок Анастасии Заворотнюк появился на свет благодаря суррогатной матери. Режиссер, у которого актриса снималась во время предполагаемой беременности, отметил, что живота у нее никто не видел.

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