Новые подробности подозрительной беременности Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк прославилась благодаря главной роли в комедийном сериале "Моя прекрасная няня". Режиссером многосерийного фильма был Алексей Кирющенко. Спустя много лет Алексей и Анастасия работают вместе над сериалом "Между нами, девочками – 2".
"Не могу понять, как она родила?! Ее же никто беременной не видел. Может, была суррогатная мать? Не понимаю, как она могла родить дочку осенью прошлого года, когда она у меня с сентября по конец ноября участвовала в съемках сериала "Между нами, девочками – 2". И живота у нее не было", – цитирует Кирющенко сайт "Комсомольская правда".
Режиссер отметил, что Анастасия Заворотнюк снималась без перерывов – у нее была серьезная роль, и на съемках она проводила много времени. "Держала себя в хорошей физической форме", – подчеркнул Кирющенко.
За комментариями относительно подозрительной беременности Анастасии Заворотнюк репортеры обратились к медикам. По их данным, в таком возрасте (артистке 47 лет) обычно пользуются услугами донора женской яйцеклетки. После 45 лет женский организм почти не вырабатывает яйцеклетки, способные к зачатию. Делала ли актриса процедуру ЭКО, неизвестно.
На днях выяснилось, что четыре месяца назад Анастасия Заворотнюк подарила мужу, фигуристу Петру Чернышеву, дочь. Эта новость стала настоящей сенсацией, ведь никто не знал о беременности актрисы. Маленькая Мила – третий ребенок Анастасии Заворотнюк, у нее есть взрослые дети Анна и Майкл. А вот для Петра Чернышева девочка стала первенцем.
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