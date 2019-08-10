"До сих пор жалею": Цой откровенно высказалась об опьянении

Певица Анита Цой разразилась откровениями. Артистку попросили быть максимально честной перед своими поклонниками.

Анита Цой приняла участие в блиц опросе. Артистку попросили честно ответить на вопросы, касающиеся ее жизненного опыта, отношения к тем или иным вещам.

Речь заходила как о не самом простом детстве певицы, так и о возрасте более осознанном. К примеру, изданию StarHit удалось выяснить, что у Цой никогда не было пристрастия к алкоголю. "До сих пор жалею о том, что... не умею пьянеть. Не принимает мой организм алкоголь. Конечно, и не стремлюсь, но интересно, как это – чувствовать себя подшофе", – высказалась она.

Напомним, что не так давно с Анитой Цой случилась неприятность. Певица с корнем вырвала ноготь на большом пальце левой ноги. Рана так сильно кровоточила, что ей пришлось вызывать скорую помощь.

Сейчас звезда восстанавливается. Врачи посоветовали вокалистке отменить гастрольный тур по городам Черноморского побережья. Певица проходит ряд необходимых медицинских процедур в одной из больниц Москвы. Также звезде выписали специальную мазь, которая помогает регенерации тканей и способствует правильному росту ногтя. Прогнозы докторов пока неутешительны. Заживать палец будет очень долго – около полугода.

