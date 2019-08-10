Похудевшая Лолита показала обновленное тело в купальнике

В личном Instagram вокалистка опубликовала короткое видео. В кадре 55-летняя Лолита Милявская крутит бедрами в черном купальнике с золотой вышивкой на груди.
Артистка с удовольствием демонстрирует фанатам обновленную фигуру. Лолита заметно похудела.
По словам Милявской, она договорилась с режиссером, который ранее снимал ей клип на песню "Титаник". В скором времени свет увидит музыкальное видео на композицию "Это тело не сгорело".
"Целый год общалась с талантливейшими режиссерами! Что-то не получалось, хотя дружить не перестали! И теперь, Леня Колосовский, последняя работа которого "Иисус" для "Ленинграда", прислал классный сценарий. Осталось найти обоюдно удобное время! И "Тело" заиграет. Потом снимем "Папу"!" — обещает Лолита Милявская.
Напомним, на днях вокалистка показала свой ужин – горстку слив, немного алычи и шелковицу. Все это знаменитость добыла, погуляв мимо чужих садов. Лолита Милявская призналась, что периодически "тырит" у соседей – собирает урожай с веток, которые выбились за границу участка, на общую территорию.
"Ужин состоялся! Собаке кусок мяса, а мне вот это все!" — радостно сообщила Лолита Милявская.
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