Лопнувший градусник оставил жуткие следы на теле Асмус

В личном Instagram знаменитость опубликовала внушительных размеров пост. В нем звезда рассказала, что ненавидит свой подчерк, поэтому может по пять раз переписывать одну и ту же записку. Сначала она пробует написать текст поздравления на черновике, а после переносит на открытку.
Также Кристина Асмус не понимает, почему звезды, поздравляя друг друга в соцсетях, в скобочках подписывают, мол, все остальное скажу при личной встрече. Артистка не может взять в толк к чему эти оправдания.
"Когда я сильно наемся в общественном месте и мне давят брюки, то я аккуратненько могу расстегнуть пуговичку и ширинку. Я ни разу не была ни у психолога, ни у астролога. Какое-то время назад мне было страшно проезжать на машине под мостами. Мне казалось, они могут обвалиться… В последний раз я спускалась в метро в Санкт-Петербурге два с половиной года назад, когда снимала свой документальный фильм", – продолжила список фактов Кристина Асмус.
Также звезда призналась, что может подойти и снять волос и катышек с малознакомого человека. А еще знаменитость не очень любит сладкое. Десерты приносят ей меньше удовольствия, чем например, мясные блюда.
"В детстве я так хотела, чтоб у меня была температура, что сильно-сильно сжала градусник и он лопнул прям подмышкой (шрам в этом месте у меня до сих пор)". – резюмировала Кристина Асмус.
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