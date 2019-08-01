"Лучше целлюлит на попе, чем в мозгах": фигура Дайнеко без прикрас стала сенсацией

Виктория Дайнеко показала поклонникам, как проводит время на отдыхе в Майами. Однако внимание общественности больше привлекли внешние данные артистки.



Особый резонанс вызвал кадр, на котором певица позирует в купальнике, а на бедрах явно виден целлюлит. Как ни странно, подписчики звезды в Instagram одобрили такой честный снимок.

"Ну хоть кто-то не фотошопит", "Отличная фигура, спасибо за правдивое фото", "Замечательная фигура, естественная, супер, молодец. Вы еще и умничка, а фраза: "лучше целлюлит на попе, чем в мозгах" тут очень подходит", – написали в комментариях. Впрочем, нашлись и негативные высказывания, но их количество ничтожно мало в сравнении с остальными.

Ранее Виктория Дайнеко заявила, что не намерена отказываться от откровенных фотосессий. Певица уверена, что такой пример не вредит ее дочери.

Поклонники Виктории Дайнеко не разделяют ее страсти к снимкам в стиле ню: артистка часто принимала участие в откровенных фотосессиях и украшала обложки глянцевых изданий для мужчин. Певице твердят, что она подает плохой пример своей четырехлетней дочери Лидии.

