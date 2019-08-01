Укушенная Волочкова закричала прямо во время съемки

Анастасия Волочкова нырнула в море. Однако там скандально известную балерину подстерегло нечто.

Анастасия Волочкова на заслуженном отдыхе. Недавно артистка представила свою новую работу – спектакль "Балерина в зазеркалье цирка". На репетициях танцовщица проводила по семь-восемь часов, оттачивая каждое движение. Однако не обошлось без травм: Анастасия пожаловалась, что подвернула ногу, а ее косточка на ноге воспалилась.

Превозмогая боль и дискомфорт, Волочкова все же отыграла премьерный спектакль, а после громкой презентации отправилась в отпуск. Сейчас балерина отдыхает в Греции. Этот курорт артистка любит не менее Мальдив. Анастасия остановилась на частной вилле своих друзей. В ее распоряжении все блага цивилизации. К примеру, артистка уже прокатилась на катере по лазурному морю.

По мнению Волочковой, неоспоримым преимуществом выбранного ею места для отдыха является полнейшая изоляция от людей. Так артистка и сказала во время записи видео, которое затем разместила на своей страничке в Instagram. Сказав эти слова, балерина нырнула в воду и неожиданно истошно закричала, начав дрыгать ногами.

"Люди, вот скажите, кто меня знает лично, без приключений моя жизнь возможна?😂😂😂😂🙈🙈🙈🙈 Сама отвечу: НЕТ🙈 Вы спросите, наверно: "Что на этот раз?"🙈🙈🙈 Я не знаю, кто меня укусил...🙈 (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – объяснила Анастасия Волочкова в подписи к видео. Судя по тому, что затем балерина выложила ролик, на котором как ни в чем не бывало тренируется, можно сделать вывод, что инцидент не повлиял на ее самочувствие.