"Умирал": Нетребко рассказала о состоянии молодого мужа

Анна Нетребко обратилась к общественности. Оперная дива сделала важное заявление, касающееся ее состояния и здоровья ее молодого мужа Юмифа Эйвазова.

Анна Нетребко с супругом Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго находится в Австрии, где не только успевает давать концерты, но и посещать различные культурные учреждения, отдыхать и встречаться с друзьями. Однако все перечеркнула болезнь. Артистка сделала заявление на своей страничке в Instagram.

"К сожалению из за внезапной сильной простуды ( видимо кондиционер ) я должна отказаться от сегодняшнего выступления... надеюсь поправиться к 3 Августа на заключительный концерт. Мне очень жаль 🙏😍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – сообщила артистка. Аналогичный текст она разместила в том же посте на английском языке.

Одной из первых отреагировала на сообщение Анны Нетребко ее коллега, оперная артистка Хибла Герзмава. "Анечка, не болей! ❤️" – пожелала она. Певица в комментариях рассказала подробности: "Спасибо дорогая, не знаю как можно было так идиотски свалиться по середине лета. Юси вчера умирал, но сегодня ему чуть лучше и он пошел петь..."

Хибла Герзмава поддержала беседу. Она выдвинула предположение о причине внезапной болезни Анны Нетребко и ее супруга: "Мои вы родные! Это усталость накопилась! Лето, надо отдыхать, а мы работаем! Держитесь❤ Люблю Вас!!! Обняла крепко❤❤".