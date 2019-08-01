"Какая же ты крутая": Дробыш потряс за грудки певицу Славу

Знаменитый продюсер поделился в Instagram видео из студии, где Слава записывает новую песню. Виктор Дробыш не смог сдержать нахлынувших эмоций.

В ролике композитор во время исполнения вокальной партии стоит рядом с артисткой, держа ее за руку в наиболее эмоциональных моментах. Судя по всему, Виктор Дробыш сам не на шутку расчувствовался и завелся.

Под конец видео он вообще схватил Славу за грудки и потряс. Возможно, таким образом он хотел добиться от певицы большей эмоциональности. "Это тот случай, когда женщину можно и нужно брать за грудки. Славочка! Какая же ты крутая, и, кажется, у нас будет новый хит!" – подписал видеоролик продюсер.

Фолловеры поддержали Виктора Дробыша, согласившись с тем, что песня станет популярной. "Точно будет хит. Зашло сразу", "Уже хочется скачать эту песню", "Да, это новый хит! Запоминается в секунды. Вы крутой, Виктор Яковлевич, так хорошо вокалистов встряхиваете", - высказались подписчики. Совсем недавно Слава боролась с хандрой, примеряя новую одежду, и отмечала, что запись новой песни разгонит ее тоску.

Как писали "Дни.ру", в марте этого года композитор откровенно рассказал о своей работе в шоу-бизнесе и признался, что его выводят из себя многие знаменитости. Он назвал коллег алчными и наглыми. Разоткровенничался Виктор Дробыш в эфире программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".