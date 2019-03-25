Неожиданный поворот в скандале с унизившим звезд Дробышем
Скандал получил неожиданный поворот – мнение композитора нашло одобрение. Блогер отметила, что испытывает симпатию к Виктору Дробышу, хотя ничего о нем не знает. "Ни сплетен, ни гадостей, ни чего-то хорошего. Но, что самое интересное, интуиция не обманывает", – заявила Миро в своем микроблоге в "ЖЖ".
По мнению блогера, Виктор Дробыш прав в том, что российские знаменитости наглые и алчные. "И наглость эта настолько сильна, что у них хватает ее кидаться на тех, кто говорит им правду в сопливые морды", – высказалась блогер. При этом она добавила, что "они еще и тупы феерически".
По словам Елены Миро, ужасно, когда человек жаден, глуп и ведет себя нагло. Она сравнила тусовку шоу-бизнеса с зоопарком насекомых. "Или даже бактерий. Смотришь на них в микроскоп и диву даешься – как это они при полном отсутствии мозга, живут?! Интриги плетут, совокупляются, ссорятся и ходят под ручку", – написала Миро.
По поводу того, что Виктор Дробыш своим отношением нажил себе кучу врагов, блогер считает, что ему не стоит переживать. "Я понимаю еще, когда враг – хитрый хищник, тут можно подумать. Но когда бактерии обижаются – это может вызвать лишь смех", - заключила Елена Миро.
Напомним, композитор откровенно рассказал о своей работе в шоу-бизнесе и признался, что его выводят из себя многие знаменитости. Разоткровенничался Виктор Дробыш в эфире программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".
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