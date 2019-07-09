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Молодая мачеха Дарьи Мороз сделала заявление

Виктория Исакова. Фото: instagram.com/v_isakova
42-летняя супруга режиссера Юрия Мороза – Виктория Исакова – прокомментировала слухи о беременности. Звезда упрекнула сплетников.

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В личном Instagram артистка опубликовала свежий пост. Виктория Исакова сделала заявление.

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"Тут такая история: надела очки темные – значит пластическую операцию сделала, лихорадка на губе вскочила – значит в губы силикон закачала. Не сделала макияж, и кто-то тебя сфоткал – значит она несчастна, у нее горе. Поешь огурцов соленых на ночь, отекла – пьет, спивается. Наденешь платье широкое или засунешь подушку под свитер– беременна, но я похоже вынашиваю слона, так как беременна уже полтора года по сообщениям разных газет", - отметила Виктория Исакова.

После знаменитость призвала обывателей не верить прессе. Исакова отметила, что была бы рада сообщить всем новость о скором прибавлении, однако на данный момент, к ее большому сожалению, может только ее опровергнуть.

Напомним, Виктория Исакова замужем за режиссером Юрием Морозом более 16 лет. Долгое время супруги скрывали ото всех радостное событие: оказывается у них подрастает общая дочь. Только через несколько лет после рождения малышки звезды стали выкладывать ее снимки в Instagram.

Отметим, что для режиссера – это второй ребенок. Старшая наследница кинематографиста – популярная актриса Дарья Мороз. Ее мать – артистка Марина Левтова – умерла 19 лет назад. 

Автор: Руслана Алексеева9 июля 2019, 21:41
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