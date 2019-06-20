Дарья Мороз предстала в компании обнаженного мужчины
На фото звезда запечатлена в необычном виде – длинные вьющиеся светлые волосы, бриллиантовое колье, серьги и кольца. Больше на ней ничего нет. Дарья Мороз позирует абсолютно обнаженной в компании голого мужчины.
"Быть собой для меня – это открыто смотреть в мир. Верить, что любовь побеждает. И даже в сотый раз падая, подниматься с распахнутым взглядом", – подписала кадр актриса.
Снимок вызвал небывалый ажиотаж. Поклонники наперебой интересовались, кто этот таинственный незнакомец. Как сообщает Пятый канал, многие были в приятном шоке от такого преображения кинозвезды.
"Это очень красиво! И как правильно выстроен кадр – в присутствии мужчины на фото акцент именно на Вас!", "Так женственно!", "Самая крутая съемка за последние годы!", "Вам надо срочно отрастить волосы!" – отметили фанаты.
"Невероятно атмосферный снимок! Секс в полном смысле этого слова!" – восхитился пользователь.
Добавим, что партнер Мороз соответствует всем представлениям об идеальном мужчине. "Ох, Дарья! Сколько женщин Вам сейчас позавидовали! Хочется верить, что по-белому", "Вы держите молодость и страсть в своих руках", – намекнули подписчицы на его прекрасные внешние данные.
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