"Не знаю, сколько мне еще осталось": Марина Хлебникова о своей болезни
В сложной ситуации артистка всегда вспоминает слова мамы. Родительница объясняла Марине Хлебниковой, что жизнь непредсказуема и может случиться всякое.
"Но если ты здесь и сейчас можешь кому-то помочь словом или делом – бери и помогай не раздумывая. Горе – это не слом, а стимул идти дальше. Ну а вес наберется потихоньку", – отмечает артистка.
Хлебникова добавила, что сейчас ей есть ради кого жить. Ее окружают родные и друзья, она вновь работает.
"В компьютере появилась папка "Возрождение", там мои новые песни. Уже есть команда, бренд – "музыканты-звезды". Музыка та, которая – я это точно знаю – сегодня нужна людям", – поделилась певица.
У Марины Хлебниковой много идей и планов. Звезда заверила, что живет насыщенной жизнью.
"Звонки, встречи, съемки, концерты... Жизнь моя кипит. Выпущу книгу своих стихов и даже триллер наконец допишу – давно собираюсь, да руки не доходят. А дальше видно будет. Болезнь моя никуда не делась, и я не знаю, сколько мне еще осталось. Да неважно сколько, важно – как", – отметила Марина Хлебникова в интервью журналу "Караван историй. Коллекция".
Напомним, не так давно Сеть всколыхнула новость об алкоголизме Марины Хлебниковой. Певец Шура призывал спасать артистку, которая, по его словам, скоро сведет себя в могилу. Певица заявление коллеги по цеху комментировать не стала. Вместо этого появилась в шоу Андрея Малахова, где шокировала всех нездоровой худобой, граничащей с анорексией.
Отметим, что Марина Хлебникова пережила трагедию. Ее бывший муж Антон Логинов покончил с собой в московской квартире. Тело мужчины нашла певица. Из-за пережитого горя артистка попала в больницу с нервным срывом. Марина Хлебникова даже не смогла приехать на похороны.
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