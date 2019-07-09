"Следите за своей жизнью": Кожевникова пришла в ярость из-за обвинений в блуде

Мария Кожевникова в День любви, семьи и верности поздравила подписчиков – и получила неожиданную реакцию. Актрису обвинили в блуде и посоветовали срочно зарегистрировать брак.

Невинный пост в Instagram Марии Кожевниковой стал поводом для скандала в соцсети. Актриса и бывший депутат Госдумы 8 июля решила поздравить подписчиков. Но некоторые пользователи в ответ, вместо благодарностей и теплых пожеланий, обвинили звезду во всех смертных грехах.

Драма разыгралась под семейным снимком, на котором Мария Кожевникова запечатлена с гражданским мужем Евгением Васильевым и детьми. "Единой формулы счастья не существует, у каждого она своя... Берегите друг друга! Семья – это самое важное и прекрасное, что случилось в моей жизни!" – подписала фотографию актриса.

Однако на артистку посыпались негативные комментарии. "Нечего выдумывать другое. Сожительство без ЗАГСа – это блуд", "Кто бы что ни говорил, сначала – ЗАГС, а потом венчание. Любой батюшка вам скажет, что венчание после росписи только", "Такие отговорки придумывают те, кто не хочет расписываться в ЗАГСе. Маша, обязательно зарегистрируйте брак, так как перед законом РФ вы с мужем просто сожители", – набросились на звезду моралисты.

Мария Кожевникова недавно призналась фанатам, что они с Евгением Васильевым обвенчались в Ницце в 2013 году. Однако официально брак до сих пор не зарегистрирован – хотя пара уже воспитывает троих детей. Отреагировали поклонники на тот пост почему-то только сейчас.

Как известно, Мария Кожевникова за словом в карман не лезет – вот и сейчас фанатам досталось на орехи. "Что бы Вы ни выдумывали, такого закона нет! Раз! Два, так батюшки делают, чтобы мужчина не сожительствовал с двумя сразу, одна – официальная, вторая – венчанная. Если батюшка Вас знает, Вашу семью, если он уверен, то он, ничего не нарушая, может венчать", – ответила блюстителям морали возмущенная актриса. Кожевникова посоветовала комментаторам заняться своей жизнью – а она живет со своим мужем в счастье и любви.