"Следите за своей жизнью": Кожевникова пришла в ярость из-за обвинений в блуде
Невинный пост в Instagram Марии Кожевниковой стал поводом для скандала в соцсети. Актриса и бывший депутат Госдумы 8 июля решила поздравить подписчиков. Но некоторые пользователи в ответ, вместо благодарностей и теплых пожеланий, обвинили звезду во всех смертных грехах.
Драма разыгралась под семейным снимком, на котором Мария Кожевникова запечатлена с гражданским мужем Евгением Васильевым и детьми. "Единой формулы счастья не существует, у каждого она своя... Берегите друг друга! Семья – это самое важное и прекрасное, что случилось в моей жизни!" – подписала фотографию актриса.
Однако на артистку посыпались негативные комментарии. "Нечего выдумывать другое. Сожительство без ЗАГСа – это блуд", "Кто бы что ни говорил, сначала – ЗАГС, а потом венчание. Любой батюшка вам скажет, что венчание после росписи только", "Такие отговорки придумывают те, кто не хочет расписываться в ЗАГСе. Маша, обязательно зарегистрируйте брак, так как перед законом РФ вы с мужем просто сожители", – набросились на звезду моралисты.
Мария Кожевникова недавно призналась фанатам, что они с Евгением Васильевым обвенчались в Ницце в 2013 году. Однако официально брак до сих пор не зарегистрирован – хотя пара уже воспитывает троих детей. Отреагировали поклонники на тот пост почему-то только сейчас.
Как известно, Мария Кожевникова за словом в карман не лезет – вот и сейчас фанатам досталось на орехи. "Что бы Вы ни выдумывали, такого закона нет! Раз! Два, так батюшки делают, чтобы мужчина не сожительствовал с двумя сразу, одна – официальная, вторая – венчанная. Если батюшка Вас знает, Вашу семью, если он уверен, то он, ничего не нарушая, может венчать", – ответила блюстителям морали возмущенная актриса. Кожевникова посоветовала комментаторам заняться своей жизнью – а она живет со своим мужем в счастье и любви.
Продюсер ответил на выпады грузинского журналиста
Она покорила своей подтянутой фигурой
Продюсера раскритиковали в Сети
Певица с коллегами сообразили на троих
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Обмен старой жены на новую
Астролог сказал, что мы несовместимы
Ему 35 и он не был женат
Жесткий секс
Я не могу продолжать жить после смерти собаки
Не надо лезть в чужую жизнь, если не хочешь в ней остаться.
Почему так ненавидят русских в Грузии
Не хочу работать, а муж заставляет
Пугачева обнаглела
Почему бывшие подруги, друзья уже неинтересны?
Не дает мне денег
аборт
Дерипаска виновен в наводнении в Иркутской области?
Очень полный ребенок
Помощь🙏🏻
13 лет не слушается совсем
Подруга отбила моего парня
Как перестать выносить мозг?
Отношения с богатым мужчипной
Вы только посмотрите, как расцвел Собянин при Москве!
Самолёт не доверяю,только поезд.
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Не получается забеременеть
Очень навязчивый
Зеленский и неадекватен или умело притворяется?
Плохо влияют друзья
Оформил на меня свой кредит
Если дорогу Вам перешла черная кошка, это значит, что просто животное куда-то идет.
Должна платить за его долги