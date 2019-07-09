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"Следите за своей жизнью": Кожевникова пришла в ярость из-за обвинений в блуде

Мария Кожевникова. Фото: instagram.com/mkozhevnikova
Мария Кожевникова в День любви, семьи и верности поздравила подписчиков – и получила неожиданную реакцию. Актрису обвинили в блуде и посоветовали срочно зарегистрировать брак.
прочитано 873 раза

Невинный пост в Instagram Марии Кожевниковой стал поводом для скандала в соцсети. Актриса и бывший депутат Госдумы 8 июля решила поздравить подписчиков. Но некоторые пользователи в ответ, вместо благодарностей и теплых пожеланий, обвинили звезду во всех смертных грехах.

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Мария Александровна Кожевникова актриса, певица, депутат Госдумы

Драма разыгралась под семейным снимком, на котором Мария Кожевникова запечатлена с гражданским мужем Евгением Васильевым и детьми. "Единой формулы счастья не существует, у каждого она своя... Берегите друг друга! Семья – это самое важное и прекрасное, что случилось в моей жизни!" – подписала фотографию актриса.

Однако на артистку посыпались негативные комментарии. "Нечего выдумывать другое. Сожительство без ЗАГСа – это блуд", "Кто бы что ни говорил, сначала – ЗАГС, а потом венчание. Любой батюшка вам скажет, что венчание после росписи только", "Такие отговорки придумывают те, кто не хочет расписываться в ЗАГСе. Маша, обязательно зарегистрируйте брак, так как перед законом РФ вы с мужем просто сожители", – набросились на звезду моралисты.

Мария Кожевникова недавно призналась фанатам, что они с Евгением Васильевым обвенчались в Ницце в 2013 году. Однако официально брак до сих пор не зарегистрирован – хотя пара уже воспитывает троих детей. Отреагировали поклонники на тот пост почему-то только сейчас.

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Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)

Как известно, Мария Кожевникова за словом в карман не лезет – вот и сейчас фанатам досталось на орехи. "Что бы Вы ни выдумывали, такого закона нет! Раз! Два, так батюшки делают, чтобы мужчина не сожительствовал с двумя сразу, одна – официальная, вторая – венчанная. Если батюшка Вас знает, Вашу семью, если он уверен, то он, ничего не нарушая, может венчать", – ответила блюстителям морали возмущенная актриса. Кожевникова посоветовала комментаторам заняться своей жизнью – а она живет со своим мужем в счастье и любви.

Автор: Андрей Евлампиев9 июля 2019, 16:44
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Если все так чудесно и гармонично,надо забежать в ЗАГС и поставить в паспорт печати,а,если мужчина этого не делает,значит не хочет,что-то останавливает его от этого шага. Цыганов не зарегистрировал брак с Леоновой,имея 7 детей! А Аршавин троих! Но с Казьминой зарегистрировал брак сразу. Вопрос-почему? Если мужчина не хочет,он будет всякую пургу нести,венчаться в Америке,Франции,на Луне и Марсе,но только не в ЗАГС!
Гость
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Совсем дура что ли ? Такой закон есть. В церкви. Церковный брак юридически законным не считается, во-первых. Во-вторых, церковь признает гражданский брак ( не фактический, по сути являющийся сожительством), а именно гражданский брак, т.е. зарегистрированный в загсе, началом создания семьи и основанием для венчания и только так, имея на руках документ о регистрации брака, когда угодно даже в день венчания, допускает венчания. Исключение возможно, но очено очень редко. И Кожевникова должна бы об этом знать, как бывший депутат хотя бы... Точно, лицемерная дрянь и дура.
Гость
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А когда сама в чужую жизнь лезет со своими оценками и указаниями, как например к Шепелеву недавно, это как, нормально да ? Депутатша блин.. лицемерная дрянь
Гость
Ответить
Какая у тебя семья, потаскушка. Нарожала троих от женатого. Раньше таких как ты камнями забрасывали
1

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