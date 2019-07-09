"Правильно тебе муж люлей навешал!": бодибилдеры грозят расправой Кравец

Когда певица, модель и светская львица Алена Кравец на своей странице в социальной сети Intagram опубликовала пост о занимающихся тяжелой атлетикой спортсменах, то и предположить не могла, с какой волной негатива столкнется.



"Иногда погоня за модой приобретает извращенные формы, – считает Алена. – Как вы думаете, неужели это красиво, когда молодая девушка превращается в груду мышц? Да, за этим стоит тяжелый труд, но первостепенную роль все же играет применение химических препаратов, столь вредных для здоровья вообще, а уж для женского подавно. А ведь девушкам еще и рожать предстоит!"

Алена написала, что ее "умеренно подкачанная и без силикона попа" выглядит намного сексуальнее, чем у "мужеподобных" женщин. Но что началось на ее странице после этих слов! Ад!

"Убрать фильтры с ваших фото, посмотрели бы на вас, как выглядите без фотошопа!", "Как вы смеете себя сравнивать со спортсменкой и трудягой?!", "Аленушка, как бы эта женщина заявление в полицию на вас не написала", "Посмотрите на себя, перенесшую не одну пластику силиконовую куклу", "Правильно тебе муж люлей навешал, мы еще и добавим!" – пишут Алене возмущенные люди.

Стоит заметить, что Кравец к услугам пластических хирургов не прибегала, фотошопа избегает, так что наговоры на нее кажутся странными. Но люди упорно поливают красавицу помоями. "Мне стали поступать угрозы, пишут разные неадекватные люди и грозятся устроить темную", – плачет Алена. Она призналась, что вынуждена взять еще одного охранника.

Справедливости ради надо заметить, что среди поклонников Алены много тех, кто считает ее формы совершенными, а перекачанное тело – уродством. "Алена, ты такая изящная и сексуальная, а эти рядом стали мужеподобными, потеряв женскую хрупкость, нежность, изящество... Печальная тенденция – мужеподобные женщины и женоподобные мужчины", – пишут многочисленные обожатели Кравец.

