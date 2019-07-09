"Правильно тебе муж люлей навешал!": бодибилдеры грозят расправой Кравец
"Иногда погоня за модой приобретает извращенные формы, – считает Алена. – Как вы думаете, неужели это красиво, когда молодая девушка превращается в груду мышц? Да, за этим стоит тяжелый труд, но первостепенную роль все же играет применение химических препаратов, столь вредных для здоровья вообще, а уж для женского подавно. А ведь девушкам еще и рожать предстоит!"
Алена написала, что ее "умеренно подкачанная и без силикона попа" выглядит намного сексуальнее, чем у "мужеподобных" женщин. Но что началось на ее странице после этих слов! Ад!
"Убрать фильтры с ваших фото, посмотрели бы на вас, как выглядите без фотошопа!", "Как вы смеете себя сравнивать со спортсменкой и трудягой?!", "Аленушка, как бы эта женщина заявление в полицию на вас не написала", "Посмотрите на себя, перенесшую не одну пластику силиконовую куклу", "Правильно тебе муж люлей навешал, мы еще и добавим!" – пишут Алене возмущенные люди.
Стоит заметить, что Кравец к услугам пластических хирургов не прибегала, фотошопа избегает, так что наговоры на нее кажутся странными. Но люди упорно поливают красавицу помоями. "Мне стали поступать угрозы, пишут разные неадекватные люди и грозятся устроить темную", – плачет Алена. Она призналась, что вынуждена взять еще одного охранника.
Справедливости ради надо заметить, что среди поклонников Алены много тех, кто считает ее формы совершенными, а перекачанное тело – уродством. "Алена, ты такая изящная и сексуальная, а эти рядом стали мужеподобными, потеряв женскую хрупкость, нежность, изящество... Печальная тенденция – мужеподобные женщины и женоподобные мужчины", – пишут многочисленные обожатели Кравец.
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