Стало известно о близкой связи Началовой и Кравец
"Мы познакомились с Юлей на моем выпускном вечере, – вздыхает Алена. – Потом уже были совместные выступления, съемки, пересекались с ней и на студии. У нас была очень близкая, почти интимная, душевная связь! Кстати, именно в тот момент, когда я записывала последние ноты песни "Я не такая, как все", пришла страшная новость – сердце Юли перестало биться. Для меня это стало ударом, ведь наши дочери – почти ровесницы! И тогда я решила, что посвящу эту композицию Началовой, которая была не такой, как все, и теперь стала ангелом".
"Я не могу переставать любить, я не могу переставать мечтать, я не могу переставать хотеть", – поет Алена. И когда проецируешь эти строчки на ушедшую от нас в марте Юлю, понимаешь, как точно, как емко, как пронзительно звучат они. Вся песня соткана из любви, из нежности, из грусти!
"Я вложила в эту композицию всю душу, все переполняющие меня эмоции и чувства, – говорит Алена. – Мне хотелось поделиться своим настроением, хотелось признаться в любви Юлечке и поблагодарить ее за то, что была на этой земле, радовала собой и оставалась нашим солнышком. Хочу, чтоб ее поклонники оценили эту мою работу памяти Началовой!"
Напомним, что ранее красавица Кравец заявила о готовности взять на воспитание 13-летнюю дочь покойной певицы Веру Алдонину – научить ее хорошим манерам, этикету, музыке, хореографии, вывести в свет. Словом, сделать из нее настоящую леди, как сама Алена.
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