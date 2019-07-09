"Ты обделался!": россияне жестко прошлись по Алибасову
Клип на песню "Считаю медленно до ста" появился на YouTube-канале GUTSERIEV MEDIA 5 июля. Он успел собрать порядка 230 тысяч просмотров.
Поклонники группы "На-На" с нетерпением ждали нового творения Бари Алибасова. Однако то, что они увидели, некоторых ужаснуло. Солисты коллектива, занимающиеся в бассейне синхронным плаванием, повергли народ в шок.
"Боже мой, какой кошмар!", "Пенсионеры в плавках", "Алибасов, ты "обделался!", "Выглядит, будто два папаши решили сводить двух сыновей в бассейн", "Может, им надо было подзагореть, так бы сильно дряблость тел не была бы видна. А так зрелище весьма печальное", "Отвратительно. Старый состав, не позорьтесь! Уйдите, пока не поздно... вы же смешны. А были великолепны когда-то", – оставили комментарии под видео возмущенные пользователи Сети Бари Алибасову и участникам группы "На-На".
Единственное, что не вызвало нареканий россиян, – стихи к песне, написанные поэтом Михаилом Гуцериевым. Интересно, что эта работа приурочена к 30-летию основания коллектива и новому шоу, которое Бари Алибасов и "На-На" планируют представить публике уже в этом году.
Напомним, в начале июня Бари Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для прочистки труб. Врачи диагностировали у него серьезные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней продюсер группы "На-На" провел в медикаментозной коме, но затем пошел на поправку. 17 июня шоумена выписали.
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