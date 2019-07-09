Что говорят о женитьбе Дмитрия Шепелева
Накануне, 8 июля, исполнилось бы 45 лет певице Жанне Фриске. Однако артистка умерла четыре года назад из-за неоперабельной опухоли мозга. У исполнительницы остался сын Платон, которого воспитывает его отец, популярный телеведущий Дмитрий Шепелев.
"Дима устроил жизнь Платона так, чтобы у мальчика было счастливое детство: путешествия, интересные развлечения, развивающие занятия. Он консультировался по некоторым вопросам с психологом", – рассказали в близком окружении шоумена.
Устроил Дмитрий не только жизнь Платона, но и свою собственную. Говорят, с 2018 года ведущий живет с дизайнером, 36-летней Екатериной Тулуповой. "Недавно Дима устроил личную жизнь, но официально оформлять отношения не спешит", – цитирует его коллегу сайт "Комсомольская правда".
От предыдущих отношений у Екатерины подрастает дочь Лада – почти ровесница Платона. Говорят, дети подружились, а их родители завели одинаковых собак породы ши-тцу. Сейчас все вместе они отдыхают в Италии. Оттуда Дмитрий Шепелев с завидной регулярностью публикует фотографии и короткие видеозаписи.
Говорят, это неслучайно. Якобы в скором времени ведущий запустит собственный интернет-проект, и заранее создает себе образ, отличающийся от телевизионного.
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