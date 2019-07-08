Из-за обострения болезни Корчевников почти оглох
Некоторое время назад особо наблюдательные зрители стали активно комментировать в Сети передачи Бориса Корчевникова. По их мнению, 36-летний телеведущий подозрительно быстро располнел. Сам шоумен в беседе с онкобольной актрисой Александрой Яковлевой признался, что проходил лечение и, к счастью, все позади, а он идет на поправку. Как утверждает "Экспресс газета", из-за лечения рака гормонами Борис Корчевников поправился на 14 килограммов.
Несмотря на то что шоумен предпочитает не распространяться о своем недуге, репортеры выяснили, что несколько лет назад у него обнаружили опухоль в области ушного нерва. Тогда он не раз обращался к немецким медикам за помощью. В Германии Корчевникову сделали несколько сложных операций. В результате на голове Бориса остался небольшой шов и, по некоторым данным, телеведущий стал хуже слышать, особенно одним ухом.
В кулуарах шептались: "Во время обострения его недуга Борис почти оглох, а надо было слушать команды режиссера и продюсера, которые во время съемок звучат в ушном мониторе. Но потом болезнь немного отступила". И вот в начале 2019 года у Бориса Корчевникова обнаружились новые проблемы со здоровьем.
Ранее телеведущий рассказал, как перенес трепанацию черепа. "Ходить не можешь несколько недель. Ходишь, как по стеночке. И все в жизни меняется, и все видишь по-другому. Кроме того, что-то тебе открывается в эти дни", – признался Борис Корчевников.
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