"Это происки Шепелева": дверь в квартиру Фриске взломали после подлой диверсии ерсии
"На днях мы приехали в московскую квартиру Жанны, хотели забрать счета за коммунальные услуги. Так пришлось вскрывать дверь и менять замок – скважину залили клеем, – плачет отец артистки Владимир Фриске. – Кроме Дмитрия, этого никто не мог сделать. Комплекс элитный, на территорию не пускают посторонних, да и вандалов среди соседей нет".
"После Шепелев звонил и требовал предоставить доступ в апартаменты: мол, Платон – законный наследник. Так и есть, но ему еще не исполнилось 18 лет. Просто Диме не доверяем. Когда Жанночка болела, он поселил там родителей, а мы узнали уже по факту", – цитирует отца исполнительницы StarHit.
Ранее Дмитрий за копейки продал особняк, который в свое время покупал вместе с Жанной. Он выручил за него всего семь миллионов рублей – однушка на окраине Москвы стоит больше. При этом оценочная стоимость дома достигает 60 миллионов.
Теперь юристы проверяют законность сделки. Часть особняка, как уверяет Владимир Фриске, принадлежала ему и супруге, но их согласия на продажу никто не спросил.
Напомним, что Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года из-за неоперабельной опухоли головного мозга. С тех пор между отцом ее ребенка Дмитрием Шепелевым и родителями идет война – за наследство, за собранные "Русфондом" деньги, за малыша Платона.
В жизни супружеской пары грядут перемены
Знаменитость решила омолодиться
Актриса поделилась игривым снимком в соцсети
Врач объяснил странное поведение украинского лидера
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Не хочу ходить за больным мужем.
АНГЛИЧАНЕ НАМ СКАЗАЛИ,ЧТО МЫ НИЩИБРОДЫ
Сказал, что отвратительно готовлю
Астролог сказал, что мы несовместимы
Жесткий секс
Кого выбрать?
Не надо лезть в чужую жизнь, если не хочешь в ней остаться.
Почему бывшие подруги, друзья уже неинтересны?
Секс с чернокожим
Дерипаска виновен в наводнении в Иркутской области?
Не хочу работать, а муж заставляет
Не дает мне денег
аборт
Оплачивать жилье пополам
Разлюбила мужа
Как перестать выносить мозг?
13 лет не слушается совсем
Как вы относитесь к ЛГБТ?
Вы только посмотрите, как расцвел Собянин при Москве!
Подруга отбила моего парня
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Сдала в ломбард подарок мужа
Жирная и страшная
Если дорогу Вам перешла черная кошка, это значит, что просто животное куда-то идет.
Самолёт не доверяю,только поезд.
Мысли материальны?
флиртовала с другом
Плохо влияют друзья
Очень полный ребенок