"Это происки Шепелева": дверь в квартиру Фриске взломали после подлой диверсии ерсии

Жанне Фриске 8 июля исполнилось бы 45 лет. Родные соберутся на могиле звезды на Николо-Архангельском кладбище, а затем поужинают в доме ее отца и матери в Подмосковье. Могли, конечно, помянуть и в квартире певицы, но помешала война ее родителей с Дмитрием Шепелевым.

прочитано 443 раза "На днях мы приехали в московскую квартиру Жанны, хотели забрать счета за коммунальные услуги. Так пришлось вскрывать дверь и менять замок – скважину залили клеем, – плачет отец артистки Владимир Фриске. – Кроме Дмитрия, этого никто не мог сделать. Комплекс элитный, на территорию не пускают посторонних, да и вандалов среди соседей нет". ПО ТЕМЕ "Зомби-режим": Шепелев о состоянии сына Фриске Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий "После Шепелев звонил и требовал предоставить доступ в апартаменты: мол, Платон – законный наследник. Так и есть, но ему еще не исполнилось 18 лет. Просто Диме не доверяем. Когда Жанночка болела, он поселил там родителей, а мы узнали уже по факту", – цитирует отца исполнительницы StarHit. Ранее Дмитрий за копейки продал особняк, который в свое время покупал вместе с Жанной. Он выручил за него всего семь миллионов рублей – однушка на окраине Москвы стоит больше. При этом оценочная стоимость дома достигает 60 миллионов. Теперь юристы проверяют законность сделки. Часть особняка, как уверяет Владимир Фриске, принадлежала ему и супруге, но их согласия на продажу никто не спросил. Напомним, что Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года из-за неоперабельной опухоли головного мозга. С тех пор между отцом ее ребенка Дмитрием Шепелевым и родителями идет война – за наследство, за собранные "Русфондом" деньги, за малыша Платона.

8 июля 2019, 11:10 Автор: Иван Губкин

ФОТОРЕПОРТАЖ Как растет сын Жанны Фриске 321 567