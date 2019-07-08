Андрей Малахов внезапно высказался о разводе
Заявление Лолиты Милявской о разводе с пятым мужем, спортсменом Дмитрием Ивановым стало сенсацией как для журналистов, так и для коллег артистки. Знакомые и друзья прокомментировали расставание экстравагантной певицы с супругом. Не остался в стороне и скандально известный телеведущий Андрей Малахов.
Шоумен признался, что ему бесконечно жаль. Комментируя сообщение Милявской о разводе, которое та обнародовала в Instagram, он подчеркнул: звезда "самоиронична и свои настоящие переживания скрывает".
По словам телеведущего, Иванов не такой стойкий. "Еще за две недели до расставания он пытался со мной поговорить, присылал в Instagram какие-то видео, но в моем телефоне это приложение внезапно заглючило", – вспомнил Андрей Малахов.
А ведь еще прошлым летом Лолита Милявская рассказывала шоумену об идиллии в отношениях с молодым супругом. Они приобрели участок в Болгарии, который скрупулезно обустраивали.
"Места было много, а когда прилетели начинать стройку, увидели, что сорняки ростом с мужа. Очень много времени потратили на дом, постройку бани, беседок. Дима часто копался на приусадебной территории, весь ландшафтный дизайн он сделал сам. Подбирал каждый камушек, обустраивал все с душой..." – цитирует певицу StarHit.
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