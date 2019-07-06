"Задолбали!": Шаляпин взорвался после неудобного вопроса о Цымбалюк-Романовской
Недавно исполнитель отправился на отдых за границу. Артист уже успел побывать в Соединенных Штатах и Франции. Снимками из отпуска Прохор Шаляпин поделился в личном микроблоге.
Наиболее внимательные поклонники обратили внимание, что на отдыхе артист был без своей возлюбленной – Виталины Цымбалюк-Романовской. Они предположили, что в отношениях звезд наступил непростой период.
"Вы расстались с Прохором? Или это очередная утка?", "Прохор ездит без Вас, отдыхает без Вас... это все в норме...? Зачем Вам это нужно? Вы достойны не этого!", – написали обеспокоенные поклонники в микроблоге бывшей жены Армена Джигарханяна.
Журналисты дозвонились до певца и попросили его прокомментировать подозрения пользователей. Однако исполнитель сильно разозлился и попросил оставить его в покое, передает Teleprogramma.pro.
"Я не комментирую, до свидания! Мне некогда разговаривать, я приехал на работу. Нет времени. Задолбали всякой ерундой. Правда. Сколько можно? Отстаньте уже от нас, наконец-то", – заявил возмущенный певец.
Ранее "Дни.ру" написали о том, что Виталина Цымбалюк-Романовская отреагировала на слухи о расставании с Прохором Шаляпиным. На вопросы пользователей она ответила коротко: ")))".
Она решилась на радикальный шаг
Звезда получила травму на отдыхе
"Родители" КВН выиграют суд, уверены истцы
Артистка выглядит великолепно
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Замуж не хочу!
Где в России не хотят работать?????
Сказал, что отвратительно готовлю
Самые не красивые жители стран ,это россияне,индийцы и филипинцы
Не хочу ходить за больным мужем.
Астролог сказал, что мы несовместимы
АНГЛИЧАНЕ НАМ СКАЗАЛИ,ЧТО МЫ НИЩИБРОДЫ
ЖЕНА ПРИМЬЕРА МИНИСТРА АОЭ СБЕЖАЛА С ДЕНЬГАМИ В ГЕРМАНИЮ,С ДЕТЬМИ
Кого выбрать?
Жесткий секс
КТО БОГАТОГО мужа хотел?
Почему бывшие подруги, друзья уже неинтересны?
Секс с чернокожим
аборт
Дерипаска виновен в наводнении в Иркутской области?
Подруга отбила моего парня
Привидение
Не хочу работать, а муж заставляет
Не дает мне денег
Вы только посмотрите, как расцвел Собянин при Москве!
Названа самая сексуальная страна,это Украина.
Как перестать выносить мозг?
Не надо лезть в чужую жизнь, если не хочешь в ней остаться.
13 лет не слушается совсем
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Как вы относитесь к ЛГБТ?
Пожалуйста помогите
Жирная и страшная
Не получается забеременеть