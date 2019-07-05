Любимый держал: Волочкова показала забавы с бутылкой
В личном Instagram знаменитость опубликовала короткий ролик. В кадре Волочкова проделывает нечто невероятное: с помощью удара ногой с разворота отвинчивает крышку у бутылки. На видео добавлен эффект "слоу-мо", поэтому заметно, что сама емкость при этом осталась практически неподвижной.
По словам артистки, проделать этот трюк у нее получилось с первого раза. Анастасия Волочкова отметила, что балет сродни боевым искусствам.
"Насмотревшись флешмоб западных звезд, я решила показать, что русской балерине это тоже под силу!💃🏼💪🏻 Причем, у меня эта фишка получилась с первого раза! Важно быть первой.👍🏼 Вот видите, мои растяжка и пуанты могут быть полезны не только в балете, но и в боевых искусствах.💪🏻 Как вам волочковский маваши?😉 Помогло то, что бутылка находилась в этот момент в руках любимого человека.👍🏼❤", – написала Анастасия Волочкова.
Отметим, недавно повторить такой же трюк пытался юморист Гарик Харламов. Артист пробовал дважды: в первый раз он упал сам. Второй эпизод завершился трагично: он сбил с ног оператора.
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