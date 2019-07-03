Опухшая Волочкова не может спать из-за дикой боли
В последнее время Анастасия Волочкова с завидной регулярностью публикует в Instagram фотографии и видео с репетиций. Она готовится к спектаклю "Балерина в зазеркалье цирка". Новая постановка включает в себя балет с цирковыми трюками.
Волочкова будет делать свой фирменный шпагат на лентах, находясь практически под куполом. Звезда не скрывает, что ей страшно, однако она настолько увлечена идеей, что соглашается на самые рискованные элементы.
Анастасия тренируется почти каждый день. Серьезные физические нагрузки негативно сказались на ее здоровье. Волочкова призналась, что травмировала ногу и теперь испытывает дикую боль.
"Вы не представляете, как непросто осваивать цирковые элементы, которые мне несвойственны. Но я борюсь со страхом и болью, готовясь к премьере нашего спектакля "Балерина в зазеркалье цирка". Я очень трудолюбивый человек и никогда не жалею сил", – заверила Анастасия.
Она рассказала, как получила травму. "Сегодня я так долго отрабатывала один элемент... Во время репетиции, когда заболела стопа, я даже не стала обращать внимания на боль. Я всегда отгоняю от себя это чувство во время работы, особенно набивая синяки и натирая мозоли. Приехав домой, поняла, что очень сильно подвернула стопу в узле. Боль дикая, но она не остановит меня от завтрашних репетиций и подготовки. И ведь все это будет на большой высоте", – сообщила балерина.
Несмотря на боевой настрой, из-за травмы Анастасия потеряла сон. Она опубликовала фотографию встающего солнца. "От боли в стопе досидела до утра на веранде. Не смогла уснуть. А днем ведь на репетицию. Эта красота рассвета исцеляет. Или я хочу себе это внушить..." – философски отметила балерина.
А еще Волочкова обнародовала снимок опухшей ноги. "И такое случается. Но боль не помеха", – написала артистка в Stories.
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