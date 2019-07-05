"Горе – это роскошь": Алибасов раскрыл всю правду об отравлении
В начале июня стало известно о госпитализации Бари Алибасова. Продюсер якобы попал в реанимацию, случайно хлебнув средства для прочистки труб. Сообщалось, что пациент был очень плох – врачам даже пришлось погрузить его в медикаментозный сон для сохранения сил.
Спустя две недели шоумен как ни в чем не бывало снялся в передаче Андрея Малахова. После этого поползли слухи об инсценировке отравления ради пиара. Алибасов и его сын категорически опровергали такие предположения. И в новом выпуске шоу "На самом деле" Бари Алибасов – младший решил рассказать, как было дело.
"Я находился у себя в офисе, мне позвонил отец. Поднял трубку, которую не хотел брать, потому что он меня обычно третирует. Но в тот момент у меня что-то екнуло внутри. Он в трубке хрипел: "Сынок, умираю, отравился! Срочно приезжай..." Срываюсь с места и еду. Это было в районе 20-12 вечера. Мне удалось за семь минут доехать. За это время он успел позвонить помощнику, который вызвал скорую. Я врачам открыл дверь подъезда внизу, мы там с ними столкнулись", – начал повествование сын продюсера.
Однако рассказчику поверили не все эксперты и гости студии. Тогда, повысив голос, он пояснил, что находился в состоянии аффекта и мог не запомнить некоторые детали: "Вы хотите придраться к словам! Вы понимаете, насколько там все было жестко?! В тот момент, когда у тебя умирает папа, голова не работает!"
Алибасов-младший не стал скрывать, что эта ситуация положительно сказалась на финансовом положении, но отравление не было инсценировкой. Знаменитость просто воспользовалась ситуацией.
"Объясню, почему началась эта пиар-кампания. Я разве говорю, что ее не было? Я вам объясню. На следующий день после того, как папа попал в больницу, появилась информация, что он умер. Бабушке, которая у меня умерла через два дня, стало плохо, когда она увидела сообщение о его смерти. И я понимаю две вещи: на следующее утро СМИ будут рассказывать всякую чушь, и все, кому не лень, будут пытаться зарабатывать деньги на нашем горе", – уточнил сын шоумена.
В итоге он решил сам вести информационную кампанию: "Алибасовы – профессионалы. Для нас горе – это роскошь. Пока вся страна горюет над проблемами, мы зарабатываем деньги. Отравление не было продумано как пиар-акция!"
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