Цекало странно отреагировал на развод Лолиты Милявской

Заявление о том, что Лолита Милявская разводится с молодым мужем Дмитрием Ивановым, стало громом среди ясного неба. Репортеры с ног сбились, чтобы получить комментарии у близких к паре людей, в том числе и у ее экс-супруга Александра Цекало.

Продюсер Александр Цекало был третьим супругом певицы Лолиты Милявской и единственным из пяти мужей, кому удалось прожить с артисткой аж 12 лет. А еще именно он по документам является отцом дочери исполнительницы Евы, хотя, как уверяет сама Лолита, забеременела она от другого мужчины.

Поэтому вполне закономерно, что репортеры, узнав о разводе Милявской и Иванова, немедленно связались с Александром Цекало, чтобы узнать его мнение относительно этой ситуации. К тому же, продюсер и сам недавно пережил развод с матерью своих двоих детей Викторией Галушкой.

Однако, как утверждает "Экспресс газета", Цекало оказался не в курсе радикальных перемен в личной жизни Милявской. Однако, услышав о крахе брака Лолиты, сильно разозлился и бросил трубку, не став комментировать эту новость.

Куда разговорчивее оказался нынешний муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов. Несмотря на 11-летнюю разницу и пересуды о скором расставании, паре удалось прожить вместе девять лет. В интервью Лолита не раз утверждала, что наконец обрела счастье в личной жизни. Однако что-то изменилось, и последовал развод. "Это не то событие, чтобы его освещать. Это внутренняя история. Нечем бравировать... Семейная история двух людей из крови и плоти. Что-то рассказывать и выносить напоказ не считаю нужным", – цитирует Дмитрия Иванова Starhit.

Подруга Лолиты Милявской певица Ирина Салтыкова призналась, что новость о разводе стала для нее полнейшей неожиданностью. "На мой взгляд, это была красивая пара. Можно сказать идеальная. Сложно говорить о том, можно было ожидать, что этот союз распадется или нет. В жизни бывает всякое", – заключила артистка.

"Это ее решение, ее жизнь. Я не стала дотошно спрашивать ее по телефону. Однозначно у Лолиты все будет хорошо", – заявила Ирина Салтыкову порталу Teleprogramma.pro.