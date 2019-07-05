"Сил нет": откровенное признание ушедшего Данилко

Андрей Данилко, известный под сценическим именем Верка Сердючка, дал интервью. Он откровенно рассказал, почему ушел с большой сцены.

Последним масштабным выступлением Андрея Данилко стал фестиваль Atlas Weekend в 2017-м. После этого артист решил временно отказаться от большой сцены и сольных концертов. Впрочем, исключение все же сделал – выступил на "Евровидении" в этом году. Международный музыкальный конкурс прошел в Израиле, куда Верку Сердючку позвали в качестве специального гостя.

Однако своим выступлением Данилко остался недоволен. "Для меня это было очень сложно. Надо было так себя собрать… Мы там были неделю, я уже ждал, когда все это закончится. Конечно, постарался взять себя в руки, но я собой недоволен. Это могло быть точнее, с настроением", – высказался артист на съемках шоу "Х-фактор" на канале СТБ.

Возвращаться на большую сцену он пока не намерен. "Послушайте, мне надо самому соскучиться. Когда ты 25 лет – хотя уже больше – находишься в таком графике, не хочется быть пустым барабаном. У меня очень много хорошего материала, но для этого нужны силы и желание им поделиться", – пояснил Андрей Данилко.

Артист признался, что не чувствует себя готовым предстать перед массовым зрителем. "Сил нет, а поэтому и особого желания тоже. Как только будут силы, появится и желание. Все будет хорошо. Надо просто немного соскучиться и прийти в себя", – цитирует исполнителя роли Верки Сердючки The Lime.