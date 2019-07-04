Меня оболгали: опороченный Цискаридзе извинился перед Волочковой

Интервью Николая Цискаридзе, в котором он резко высказался о своей бывшей коллеге по Большому театру Анастасии Волочковой, вызвало большой общественный резонанс. Но оказалось, что ничего подобного танцор никогда не говорил, а публикация в прессе – больная фантазия журналиста.

"Поскольку мы были с Волочковой дружны, я как старший товарищ профессиональные замечания ей делал. И в какой-то момент разошлись во взглядах и поругались. Не здоровались даже. Просто как-то задел Настю. И красивая молодая девушка обиделась на то, что так нахально себя повел. В профессиональном плане нам было нечего делить. На момент Настиного прихода в театр я уже был народным артистом. Но когда ее увольняли, те люди, которые еще недавно целовали ей руки, оказались очень непорядочными. Пришли ко мне и стали требовать сказать что-то нелицеприятное о ней. Я ответил: "Вы о чем? Как вообще смеете?" В жизни не смог бы этого сделать, потому что человек не имеет права вести себя как скот", – именно это высказывание приписывается Николаю Цискаридзе нечистоплотными журналистами.

Танцор, прочтя это, пришел в ужас. Пресс-секретарь Анастасии Волочковой Наталья Ракицкая рассказала, что Николай сам первым сегодня поднял этот вопрос, прочитав в прессе интервью, которое не давал. Он уверяет, что ничего подобного никогда никому не говорил, Настю ни с кем не обсуждал, а про конфликт и речи не шло.

Цискаридзе обещает разобраться с опорочившим его журналистом и изданием, поскольку считает, что стравливать людей – последнее дело. Он возмущен и тем фактом, что с ним интервью никто не согласовал, и о том, что попал в историю, сам узнал только из интернета. Танцор подчеркнул, что никогда, ни единым словом, не хотел обидеть Настю, и просил ее не верить сплетням и клевете.