Актриса Ирина Пегова потеряла ребенка

Дмитрий Орлов стал звездным гостем передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Актер рассказал о браке с Ириной Пеговой и о причинах развода.

Дмитрий Орлов и Ирина Пегова были вместе около десяти лет. По словам актера, отношения начинались очень бурно. Вскоре после встречи с Орловым Пегова забеременела, но на ранних сроках потеряла ребенка.

"Такой механизм заложен в женщине природой. Организм избавляется от плода, если что-то идет не так", – пояснил Дмитрий, не вдаваясь в подробности.

Артист сообщил, что вел себя как "недоразвитый мужчина". Вместо того, чтобы утешить любимую в тяжелый момент, обвинил ее во всех бедах. "Самое страшное, если после этого мужчина начинает упрекать женщину и говорить, что это ее вина. У нас так и случилось", – признался Орлов.

В 2006 году Ирина подарила ему дочь Татьяну. Однако спустя несколько лет актеры развелись. Дмитрий не стал скрывать причин расставания: он постоянно ревновал жену и обвинял в жадности, а она не могла смириться с его пагубными пристрастиями. К тому же, убежден Орлов, не имеет смысла сохранять семью, когда нет любви и доверия.

По словам артиста, все его спутницы были идеальными – проблема крылась в нем. Лишь сейчас Дмитрий понял, что надо делать и каким мужчиной быть. Актер подчеркнул: если бы он мог обратиться к тогдашней Пеговой, посоветовал бы не строить с ним отношения.

После развода общение звезд сводится только к дочери. При этом Ирина позволяет Дмитрию в любое время видеться с девочкой и не строит никаких препятствий. Орлов счастлив во втором браке. Его избранницей стала медсестра Наталья.