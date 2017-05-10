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Дочь Пеговой поразила своей внешностью

Ирина Пегова. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Знаменитая актриса Ирина Пегова показала в Instagram свою подросшую дочь Татьяну. Подписчики звезды признались, что впервые увидели девочку. Многие изумились, что она как две капли воды похожа на маму.
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После развода с актером Дмитрием Орловым Пегова воспитывает 11-летнюю дочь в одиночестве. Согласно мировому соглашению, отец может видеть свою наследницу, когда пожелает, и проводить с ней столько времени, сколько захочет.

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Ирина поделилась совместным селфи с Татьяной в Instagram. Милый кадр актриса подписала лаконично: "#сдочкой #кайф #отдых #веселье😋".

Зато подписчики Пеговой были многословны и эмоциональны. Они пришли в восторг от симпатичной школьницы и ее дивных, как у мамы, глаз. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что Ирина и Татьяна будто сестры-близняшки. Мол, 38-летняя артистка выглядит очень молодо, не как родительница вполне уже взрослой девочки.

"Первый раз вижу вашу дочку. Чудесные глаза у нее) видно мамину Любовь ))))", "Ничего себе! Сколько же дочке лет уже?😲", "одинаковые)))", "Красавицы! Столько любви в глазах!", "Похожи как!", "Как вы похожи! 👍", "Очень похожи!!!", "Красивые девчата", "дочка на тебя похожа", "Какая большая и очень похожа на маму 👌🏼", "Прекрасное фото! Как же вас камера любит! красотки!", "Пpocто красавицы!!! Как сестрички!!!", "Так похожи)))", "Как же она похожа на Вас #копия", – поразились сходству восхищенные пользователи Сети.

Однако другие подписчики Пеговой убеждены, что девочка стала копией отца. "На папу похожа)))", "Как же доча на папу похожа", "А мне кажется, что папина доченька", "Копия папы", "Да, больше на отца похожа)", "Ваше счастьице! Но, дочка– папина. С праздником!", "Очень похожа на папу", "нет, на маму не похожа) копия папы)", – спорят до хрипоты неравнодушные.

Напомним, Ирина вышла замуж за актера Дмитрия Орлова в 2003 году. 27 января 2006 года у супругов родилась дочь Татьяна. В этом же году Пегова устроилась на работу в МХТ им. Чехова. По информации светских СМИ, Олег Табаков помог Ирине и Дмитрию купить квартиру в Черемушках за четверть рыночной цены, чтобы актерская чета наконец смогла переехать из съемной квартиру в собственную.

Спустя восемь лет брака Пегова и Орлов развелись. После конфликта, длившегося три месяца, актеры подписали мировое соглашение и расстались друзьями. Они получили равные права на опеку общего ребенка. Девочка живет с мамой, но папа может в любой момент ее навестить.

В 2013 году Татьяна дебютировала в кино. Дочери Пеговой было в тот момент семь лет. Она получила свою первую роль в фильме Алексея Учителя "Восьмерка". В этой же картине снималась Ирина. В картине они и сыграли мать и дочь.

Позже в интервью Пегова посетовала, что съемки дались девочке с трудом. "Мы полдня не могли заставить ее сниматься, Таня повторяла: "Да не буду я! Отстаньте от меня!" И не хотела работать", – пожаловалась Ирина. В какой-то момент она отчаялась и попросила заменить Таню другой девочкой. "Но в последний момент сообразила, как ее уговорить. Сказала, что съемки – это возможность подзаработать. У Тани тут же поднялось настроение, и сыграла она отлично", – с улыбкой вспоминает находчивая актриса.

Автор: Елена Алешина10 мая 2017, 16:22
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