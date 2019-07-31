Собирающая со столов объедки Цой умоляет о помощи

В ролике артистка убирает мусор и подносы. Посетителям кафе Анита Цой рассказывает, что устроилась "на ставку полторы тысячи в год". А смену работы объясняет тем, что у нее "прогорел бизнес", и очень нужны деньги, передает Пятый канал.
"А еще вчера в Кремле пела!" – сетует звезда, собирая со столов объедки. Не стесняется она и открыто просить финансовой помощи у граждан.
К счастью, такое трудоустройство оказалось фиктивным: певица выполняла задание популярного блогера Екатерины Ходжаевой. Анита Цой призналась, что чувствовала себя нелепо, сообщает РИА ФАН.
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