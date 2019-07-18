Виктория Лопырева боится за сына

В личном Instagram знаменитость опубликовала свежее фото сына – пятимесячного Марка Лео. На снимке не видно лица малыша, Виктория Лопырева предпочитает скрывать его от любопытных газ.
Ниже звезда порассуждала о собственном материнском долге. Виктория боится наделать ошибок в воспитании.
"Никто еще не придумал, как контролировать любовь, а любовь к сыну – тем более 💙. Так хочется дать ему ровно столько, сколько ему необходимо: ни больше, ни меньше. Так часто слышу фразы о том, что кого-то в детстве не долюбили и отсюда тянется череда проблем во взаимоотношениях во взрослой жизни или, наоборот, кого-то слегка задушили гипер опекой и заботой (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала Виктория Лопырева.
Знаменитость надеется, что в будущем спутница жизни Марка Лео отблагодарит ее за воспитание настоящего мужчины. По крайней мере сегодня теледива приложит все усилия, чтобы ее сын вырос самодостаточным, воспитанным и счастливым человеком.
Напомним, 35-летняя Виктория Лопырева родила первенца в феврале 2019 года. Какое-то время знаменитость скрывала имя отца малыша, и со временем стало понятно почему: им оказался бизнесмен Игорь Булатов. Предприниматель состоял в браке с подругой теледивы Татой Карапетян.
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