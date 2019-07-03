Известный артист оказался на грани смерти

Актер стал гостем программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". Дмитрий Орлов рассказал об опасной операции, которую недавно перенес.

Артист сообщил, что врачи не озвучивали ему диагноз. Он понимал, что может не проснуться после наркоза.

"Я знал, что меня разрежут, а вот проснусь я или нет – было непонятно. В этот момент моя нынешняя супруга Наталья заговорила о браке. Я понял, что не могу уйти из жизни и предать дочь, всех своих любимых людей", – поделился Орлов. Вскоре после операции они поженились с возлюбленной.

Актер отметил, что с будущей женой познакомился в клинике, когда пришел делать укол. Она тогда работала медсестрой. Некоторое время девушка не верила в серьезность его намерений, считая, что Дмитрий Орлов женат на актрисе Ирине Пеговой. Вскоре он объяснил, что уже развелся.

Актер уточнил, что разошелся с супругой из-за своего пристрастия к алкоголю. "У меня был какой-то заезд по алкашне… Да. Я был алкашом. Могу об этом смело заявить. И это стало одной из важных причин при нашем расставании", – признался Дмитрий Орлов.

По словам звезды, Наталья вошла в его жизнь как богиня. Артист признался, что понял, что любовь – это когда сидишь с человеком на кухне и просто о чем-то разговариваешь. "Я был очарован Наташей", – отметил он.

Дмитрий Орлов также сообщил, что сейчас они с женой мечтают о детях. В настоящее время они с супругой живут в Ессентуках. "Теперь там мой дом", – заявил актер.