Известный артист оказался на грани смерти
Артист сообщил, что врачи не озвучивали ему диагноз. Он понимал, что может не проснуться после наркоза.
"Я знал, что меня разрежут, а вот проснусь я или нет – было непонятно. В этот момент моя нынешняя супруга Наталья заговорила о браке. Я понял, что не могу уйти из жизни и предать дочь, всех своих любимых людей", – поделился Орлов. Вскоре после операции они поженились с возлюбленной.
Актер отметил, что с будущей женой познакомился в клинике, когда пришел делать укол. Она тогда работала медсестрой. Некоторое время девушка не верила в серьезность его намерений, считая, что Дмитрий Орлов женат на актрисе Ирине Пеговой. Вскоре он объяснил, что уже развелся.
Актер уточнил, что разошелся с супругой из-за своего пристрастия к алкоголю. "У меня был какой-то заезд по алкашне… Да. Я был алкашом. Могу об этом смело заявить. И это стало одной из важных причин при нашем расставании", – признался Дмитрий Орлов.
По словам звезды, Наталья вошла в его жизнь как богиня. Артист признался, что понял, что любовь – это когда сидишь с человеком на кухне и просто о чем-то разговариваешь. "Я был очарован Наташей", – отметил он.
Дмитрий Орлов также сообщил, что сейчас они с женой мечтают о детях. В настоящее время они с супругой живут в Ессентуках. "Теперь там мой дом", – заявил актер.
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