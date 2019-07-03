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Известный артист оказался на грани смерти

Дмитрий Орлов. Фото: www.globallookpress.com
Актер стал гостем программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". Дмитрий Орлов рассказал об опасной операции, которую недавно перенес. 
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Артист сообщил, что врачи не озвучивали ему диагноз. Он понимал, что может не проснуться после наркоза.

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"Я знал, что меня разрежут, а вот проснусь я или нет – было непонятно. В этот момент моя нынешняя супруга Наталья заговорила о браке. Я понял, что не могу уйти из жизни и предать дочь, всех своих любимых людей", – поделился Орлов. Вскоре после операции они поженились с возлюбленной.

Актер отметил, что с будущей женой познакомился в клинике, когда пришел делать укол. Она тогда работала медсестрой. Некоторое время девушка не верила в серьезность его намерений, считая, что Дмитрий Орлов женат на актрисе Ирине Пеговой. Вскоре он объяснил, что уже развелся.

Актер уточнил, что разошелся с супругой из-за своего пристрастия к алкоголю. "У меня был какой-то заезд по алкашне… Да. Я был алкашом. Могу об этом смело заявить. И это стало одной из важных причин при нашем расставании", – признался Дмитрий Орлов.

По словам звезды, Наталья вошла в его жизнь как богиня. Артист признался, что понял, что любовь – это когда сидишь с человеком на кухне и просто о чем-то разговариваешь. "Я был очарован Наташей", – отметил он.

Дмитрий Орлов также сообщил, что сейчас они с женой мечтают о детях. В настоящее время они с супругой живут в Ессентуках. "Теперь там мой дом", – заявил актер.

Автор: Валерия Нарская3 июля 2019, 18:15

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Бывших алкашей, как и бывших наркоманов не бывает. А жить с таким - это всегда ,"ходить по острию ножа". И ждать каждый день : сорвется или не сорвется, нажрется или не нажрется, уйдет в запой или не уйдет. Так, что чем с таким жить, так лучше ну его на ...
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