Цискаридзе о травле Волочковой: Человек не имеет права вести себя как скот

Николай Цискаридзе дал откровенное интервью. Народный артист рассказал о дружбе и ссоре с Анастасией Волочковой.

Вот уже пять лет, как экс-солист Большого театра Николай Цискаридзе является ректором Академии русского балета имени Вагановой. Не секрет, что балетный мир жесток. Когда-то артист был дружен с балериной Анастасией Волочковой, однако в какой-то момент между ними словно пробежала черная кошка. Николай рассказал о конфликте с бывшей подругой.

"Дело в том, что Настино первое появление в Москве было связано со мной. Во многом благодаря моей легкой беседе с нею ее жизнь изменилась и она оказалась в Большом театре. Но поскольку мы были дружны и тогда, и по сей день, я как старший товарищ профессиональные замечания ей делал. И в какой-то момент разошлись во взглядах и поругались. Не здоровались даже", – поведал Николай Цискаридзе.

Артист признался, что именно он виноват в конфликте. "Я очень язвительный, и любая брошенная мною фраза может сильно ранить. Как-то задел Настю. И красивая молодая девушка обиделась на то, что так нахально себя повел. В профессиональном плане нам было нечего делить. На момент Настиного прихода в театр я уже был народным артистом", – подчеркнул экс-солист Большого театра.

Николай Цискаридзе не смог не высказаться относительно скандала, с которым Анастасия Волочкова много лет назад покидала Большой. "Когда ее увольняли, те люди, которые еще недавно целовали ей руки, оказались очень непорядочными. Пришли ко мне и стали требовать сказать что-то нелицеприятное о ней. Я ответил: "Вы о чем? Как вообще смеете?" В жизни не смог бы этого сделать, потому что человек не имеет права вести себя как скот", – цитирует артиста "Союзное вече".