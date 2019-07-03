Больная раком актриса Яковлева: Метастазы пошли в мозг

Александра Яковлева снова оказалась гостьей шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека". Актриса откровенно рассказала о своем страшном недуге – раке груди четвертой степени.

Александра Яковлева лишь сейчас начала понимать, что первыми ее болезнь почувствовали домашние животные. "Кот Челс все время прикладывался к моей груди. Постоянно бил меня лапой. Он потом просто умер на моих глазах... В довершение всех моих бед умерла еще и собака. Я к тому времени уже не могла с ней гулять из-за жутких болей. Я лежала и не вставала", – рассказала актриса.

Она думала, что у нее проблемы с позвоночником. В какой-то момент Яковлева обратила внимание на боль, которую испытывала при любом движении, поэтому начала принимать обезболивающие, однако лекарства вскоре перестали помогать. Тогда Александра с подачи друга Дениса отправилась в больницу. "Я попала в отделение реабилитации, где как раз занимались болезнями суставов. Заведующая отделением попросила меня раздеться. Она позвала профессора из онкологического отделения этой же больницы. Та практически сразу же поставила мне диагноз "рак груди", – сообщила Александра Яковлева.

Результаты исследований и анализов оказались пугающими. "Метастазы пошли в мозг. Вот тут мне действительно стало страшно, потому что умирать в мои планы не входило... Меня позвал к себе заведующий отделением и сказал все, как есть. Он отметил, что если после 20-го курса облучения опухоль не перестанет расти, то жить мне останется совсем немного", – откровенно заявила артистка Борису Корчевникову.

Александра Яковлева призналась, что не хотела рассказывать детям о своей болезни, чтобы не пугать, но им сообщили "посторонние люди". "Когда дочь примчалась в больницу, я была в ужасном состоянии, даже поговорить с ней не смогла", – отметила актриса. Помимо детей, Александру поддерживали морально и два бывших мужа.

В результате Яковлева перенесла семь курсов химиотерапии. "Вскоре врачи сделали ей МРТ. "Я не видела в тот момент более счастливых людей, чем они. Мне сообщили, что опухоль перестала расти", – сообщила радостная актриса. Несмотря на то что риск рецидива еще очень высок, Александра Яковлева смотрит в будущее с оптимизмом. Она мечтает снять фильм по собственному сценарию и уверена, что именно работа даст ей силы для дальнейшей борьбы с болезнью.

Александра Яковлева обратилась к зрителям: "Хочу сказать всем. Ведите здоровый образ жизни. Обязательно посещайте врачей. Не будьте, как я, у которой даже карточки не было в поликлинике".