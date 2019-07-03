Панайотова назвали отцом будущего ребенка Успенской
Поводом для таких предположений стал пост, который Любовь Успенская опубликовала в Instagram. Королева шансона выложила фотографию, где запечатлена с молодым исполнителем Александром Панайотовым. Артистка поздравила певца с днем рождения.
"Мой дорогой и любимый @panaiotov, я безмерно рада тому, что такой прекрасный, открытый и талантливый человек, стал частью моей жизни (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) Так, как ты исполнил со мной нашу "Беги, Беги", никто бы не сумел🔥Я рада с тобой дружить, работать, творить ❤️С днем рождения тебя! Желаю тебе море улыбок и всего самого доброго", – пожелала Успенская. Панайотов, увидев поздравление, ответил ей: "Спасибо Любочка! ❤️❤️❤️"
Прочитав эту нежную переписку, некоторые сделали вывод, что молодой певец может стать подходящим отцом для будущего ребенка артистки. По их мнению, Александр обладает всеми необходимыми качествами.
Напомним, что на днях Любовь Успенская выступила с сенсационным заявлением. "Друзья, ну что, я решилась. И серьезно настроена! Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть. Требования: 1. Красота (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) 2. Ум 3. Талант 4. Здоровье 5. Доброта 6. Честность Так что, друзья, пожелайте мне удачи. А недоброжелателей попрошу гулять лесом 😉 P.S. Интим не предлагать", – написала в Instagram 65-летняя Любовь Успенская.
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