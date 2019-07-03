Алибасов разоблачил ложь Первого канала
Бари Алибасов не отказывался в последний момент от съемок в шоу Дмитрия Шепелева. За обвинения в срыве программы "На самом деле" продюсер собирается привлечь Первый канал к суду.
Продюсер группы "На-На" утверждает, что съемки шоу длились более четырех часов. Еще 4 часа заняла подготовка к процессу. А после этого, во время эфира, по словам Бари Алибасова, "какие-то там умники" заявили, что он подстроил свою болезнь и лечение ради пиара. Все, о чем говорилось в передаче, продюсер назвал "наглым враньем".
"Я буду подавать в суд на вранье, которое исходит от "Первого канала" и этой программы. Они делают все, чтобы не правду телезрителям рассказывать, а пропихивать свою версию, совершенно абсурдную", – цитирует Бари Алибасова Ura.ru.
Ранее сообщалось, что приглашенный на ток-шоу Дмитрия Шепелева Бари Алибасов должен был, по замыслу авторов программы, пройти проверку на полиграфе. Однако в последний момент выяснилось, что продюсер не придет. Он, якобы, сослался на плохое самочувствие и пообещал ответить на вопросы в другой раз.
8 июля певице исполнилось бы 45 лет
Артистка показала себя без макияжа
Пара провела день в развлекательном центре
Певиц ждут с нетерпением
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Барановская
Где в России не хотят работать?????
Маленький член
Глобальное потепление ещё только на 1 °C уже через 9 лет грозит нам...
Замуж не хочу!
ЖЕНА ПРИМЬЕРА МИНИСТРА АОЭ СБЕЖАЛА С ДЕНЬГАМИ В ГЕРМАНИЮ,С ДЕТЬМИ
Вопросы В.В.Путину, которую не попали в эфир
Не хочу ходить за больным мужем.
Самые не красивые жители стран ,это россияне,индийцы и филипинцы
Переспать за машину?
Скандал со свекровью
Надоело быть любовницей
Как попросить справку перед сексом?
Соврала про возраст
Кончает за 4 минуты
АНГЛИЧАНЕ НАМ СКАЗАЛИ,ЧТО МЫ НИЩИБРОДЫ
В следующий раз платишь ты
КТО БОГАТОГО мужа хотел?
Сказал, что отвратительно готовлю
блеск <цензура> Алены водонаевой нищета на грани фола жесть деспатизма зависти налог на эпотаж завистливых пройдох мать не удачница варварство зависти гибель гордости умри падшая дрянь
Не связывайтесь с водолеями
Серябкина спит с Фадеевым
Щель между зубов
Кого выбрать?
Можно ли загорать беременной?
Друг думает о смене пола
Сидел в тюрьме
Темникова спала с Серябкиной
Самолёт не доверяю,только поезд.