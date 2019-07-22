"Готов!": Топалов решился на крайние меры

Тодоренко показала в Instagram шутливую переписку о том, что певец пошел на крайние меры – он интересуется возможностью заработка в Сети. Одна из пользователей-спамеров разместила сообщение: будучи дома с ребенком, она неплохо зарабатывает с помощью смартфона и предлагает подписчикам присоединиться.
Влад Топалов тут же отреагировал на рекламную запись. Артист пошутил, что намерен последовать ее примеру. "Я тоже дома. С ребенком. Готов! Что делать?" – цитирует исполнителя издание "Обозреватель".
Недавно Регина Тодоренко и Влад Топалов дали откровенное интервью. Они рассказали журналистам, что не раз задумывались о разводе. "У нас кипят такие итальянские страсти, что мы уже несколько раз за эти полгода хотели развестись", – отметила телеведущая. Она добавила, что решать конфликты помогает чувство юмора.
Напомним, что Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли свадьбу в Сорренто. На торжество они позвали только самых близких. Как писали "Дни.ру", отношения телеведущая и певец оформили в ноябре прошлого года. Тодоренко находилась на седьмом месяце беременности, и влюбленные решили отложить праздник.
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