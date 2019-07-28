Потерявшая голову Лопырева заласкала избранника

В личном Instagram знаменитость хвастается яркими снимками и видеозаписями с греческого курорта. Почти всегда звезда запечатлена в компании своего избранника.
Супруги нежно и трепетно обнимают друг друга и почти все время целуются и ласкаются. Виктория Лопырева и Игорь Булатов всячески демонстрируют идиллию в отношениях.
В недавнем интервью знаменитость призналась, что от мужа в буквальном смысле теряет голову. Ради Булатова Лопырева оставила перспективного жениха – Николая Баскова.
Виктория Лопырева добавила, что супруг тоже очень привязан к ней – без нее не отдыхает. Звезда отметила, что создала в доме такую обстановку, что мужу не хочется проводить время где-то еще.
После Виктория Лопырева сообщила, что ни она, ни ее избранник не планируют официально оформлять отношения. По словам звезды, главное не штамп, а бережное отношение друг к другу.
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