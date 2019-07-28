"Вкусняшка": Бледанс пришла в восторг от аппетитных форм Водонаевой

Алена Водонаева продолжает радовать подписчиков в Instagram своими снимками из США, где она проводит время с сыном. На этот раз звезда прогулялась по Лос-Анджелесу в вечернем платье в паетках.
Звезда выложила видео с фотосессии, которая проходила рядом с парком аттракционов и морем. Образ получился эффектный – кадры просмотрели более 287 тысяч человек. Сама Алена призналась, что на видео она "еще жирная", а сейчас уже успела строить 2-3 килограмма.
Некоторые подписчики с ней согласились, отметив, что звезда заметно прибавила после развода. Впрочем, многие все равно пришли в восторг от аппетитных форм. Не осталась в стороне и Эвелина Бледанс, которая написала: "Не худей! Такая попочка вкусняшка!".
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Я вчера прочитала статью, в которой было написано о том, что фотографии с отдыха и путешествий вызывают негатив у пользователей. Не знаю правда это или нет, но количество лайков в сравнении с фотками из Москвы заметно поубавилось ;) Не скучаем и не жмёмся! Это что ещё такое?! �� Вы со мной? Может пора подарки разыгрывать, чтобы вы чуть оживились? Я купила витамины, кстати. Делаем конкурс? �� Видео: фрагменты с фотоссии. Я ещё жирная тут. Уже кг 2-3 ушло ���� платье: @dulcis_shop ��
Сама Алена призвала подписчиков быть активнее и ставить "лайки". По ее словам, снимки из путешествий, как она вычитала в одной из статьей, набирают меньше просмотров, чем фотографии рядовых будней. Водонаева призвала поклонников доказать ей, что это не так.
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