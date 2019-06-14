Россияне взбудоражены редким снимком Алентовой с дочерью
Снимок, сделанный, предположительно, в конце 80-х – начале 90-х годов, появилась на фанатской странице Аллы Пугачевой в Instagram. "Юлия Меньшова с мамой", – гласит подпись к публикации.
Фото Веры Алентовой с дочерью взбудоражило бурное обсуждение. Многие пользователи соцсети отметили, что обе актрисы – красавицы и талантливы в профессии.
"Мама ничем от дочки не отличается, как сестра", "Две звезды. Люблю обоих. Вера – эталон женственности. Юля – красавица, умница. Талантливые актрисы", "Вера Алентова неповторимая для меня!", "Красивые женщины! Вера в молодости ничуть не уступает Юлии! Хорошие девчонки!", "Грация, мама и дочь", – комментируют кадр фолловеры.
Вместе с тем, некоторые хэйтеры отметили, что снимок отредактирован фотошопом. Были и те, кто заявил, что Вера Алентова с годами испортила свое лицо пластическими операциями.
"Алентова – не спорю, талант, правда, пластикой себя сгубила, но дочь – бездарь и если бы не знаменитые родители, то ее место в буфете за стойкой (и это потолок ее карьеры)", – резко высказался один из подписчиков о дочери Веры Алентовой.
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