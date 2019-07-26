Бондарчук наложила на себя руки из-за сильной любви

Очередной звездной гостьей передачи Киры Прошутинской "Он и Она" стала актриса Наталья Бондарчук. Женщина откровенно рассказала о своей запретной любви.

Первым мужем Натальи Бондарчук, дочери прославленного режиссера Сергея Бондарчука и актрисы Инны Макаровой, стал кинооператор Элизбар Караваев. Он был старше на 11 лет и, по мнению Натальи, это не сыграло в их отношениях хорошую роль. Они поженились, когда ей не было и 19-ти лет. "И все окружение мое, которое было немножко в меня влюблено... Все говорили: "Ты что делаешь? Ты зачем это делаешь? Ты понимаешь, что ты делаешь?" Я говорю: "Я понимаю". Была влюбленность, был романтизм абсолютный. Я даже писала ему стихи", – рассказала Бондарчук.

Когда она была на третьем курсе, то прошла пробы в фильм Андрея Тарковского "Солярис" на роль Хари. На съемках режиссер увлекся молоденькой артисткой. Это чувство оказалось взаимным. "Это чувство, которое в данном случае сильнее меня. Я все время чувствовала, что он меня рассматривает, как картину", – призналась Наталья.

Дома у Ларисы Шепитько и Элема Климова Андрей Тарковский признался Наталье Бондачрук в любви. Интересно, что на тот момент оба были несвободны. "И вот тут я уже не смогла вернуться к мужу. Меня Лариса отозвала, говорит: "Наташа, это все несерьезно. У тебя прекрасный муж". А это было уже не просто серьезно, это уже было вот то самое, слишком серьезное. С обеих сторон. Но я понимала, что он вернется в свою семью, а я вернусь к своему мужу, а я не могла. Есть женщины, которые могут, ну, как бы спрятать эту любовь, а я не могу. Ну не могу я. Поэтому был такой странный выход. Я хотела уйти и жить где-нибудь там, на улице", – объяснила актриса.

Прямо там в гостях она приняла решение наложить на себя руки. Для этой цели отправилась в ванную. "Я не при свидетелях хотела уйти. Я уже оделась полностью, уже почти вышла, они по капелькам крови заметили, что со мной происходит", – вспомнила Наталья.

По ее признанию, когда медик зашивал ее, то она даже отказалась от анестезии, потому что в порыве чувств не ощущала физической боли. "Это и называется пограничное состояние. И еще одна вещь наступила, такая страшная. Вот он отходит от меня на двадцать метров, и я кричу: "Андрей!" Мне нужно было, чтобы он был рядом. Это некое безумие, да", – заключила Бондарчук.

Вместе с Андреем Тарковским они поехали на Каннский кинофестиваль. А уже по возвращении Наталья увидела его с женой и их сыном. "Это тот случай, когда я жила одним днем. Я никогда не представляла себя женой Андрея Арсеньевича, он очень сложный человек, я очень сложный человек. Я хотела, я хотела быть вместе. Но в каких отношениях, не знаю", – призналась актриса.

Наталья Бондарчук была уверена, что жена догадалась о новом увлечении Тарковского, потому что она была "не первой и не последней". Но именно наличие ребенка стало отрезвляющим фактором для нее. Когда-то оставленная собственным отцом, Наталья Бондарчук не хотела той же судьбы для ребенка Тарковского. "И вот эта безвыходность меня заставила покреститься, меня стало отпускать, отпускать", – отметила актриса.