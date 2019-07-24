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Шоу-бизнес

Боярский бросился оправдываться после скандального заявления о дочери

Михаил Боярский. Фото: www.globallookpress.com
Михаил Боярский оправдался за скандальное заявление о своей дочери. По словам актера, его неверно поняли: он имел в виду, что главное для человека – семья, а работа на втором месте.
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Михаил Боярский считает, что гордиться надо не ролями, а своими детьми, семьей. Именно это артист имел в виду, говоря о дочери Елизавете - однако его тогда неправильно поняли.

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Актера недавно спросили, какую роль Елизаветы Боярской он может выделить. "Да никакой не горжусь. Пускай сама разбирается со своей судьбой, профессией. Она получила то, что хотела. Я просто очень рад, что у нее двое детей, и что рано или поздно она поймет, что все, чем она занималась, — это романтическая юность!", – заявил Михаил Боярский.

Высказывание известного актера вызвало ажиотаж в Сети. Поклонники Елизаветы поняли заявление Боярского так, что дочери не надо играть – а надо сидеть дома, с семьей. Многие обиделись за любимую актрису.

Теперь Михаил Боярский объяснил свое заявление, которое вызвало скандал. По словам актера, он гордится тем, что у Лизы есть дети и она хорошая мать. " Для меня и сын Сергей, и дочь Лиза – главные заслуги, а не роли в кино и песни. Думаю, рано или поздно все актеры понимают, что юношеский азарт, увлечение театром и кино должно быть временным явлением", – пояснил артист.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Михаил Боярский признал: есть люди, которые  целиком посвящают себя Мельпомене. Однако, как правило, у таких актеров несчастные семьи, цитируют Боярского "Аргументы недели".

Автор: 24 июля 2019, 21:14
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