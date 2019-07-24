Боярский бросился оправдываться после скандального заявления о дочери

Михаил Боярский оправдался за скандальное заявление о своей дочери. По словам актера, его неверно поняли: он имел в виду, что главное для человека – семья, а работа на втором месте.

Михаил Боярский считает, что гордиться надо не ролями, а своими детьми, семьей. Именно это артист имел в виду, говоря о дочери Елизавете - однако его тогда неправильно поняли.

Актера недавно спросили, какую роль Елизаветы Боярской он может выделить. "Да никакой не горжусь. Пускай сама разбирается со своей судьбой, профессией. Она получила то, что хотела. Я просто очень рад, что у нее двое детей, и что рано или поздно она поймет, что все, чем она занималась, — это романтическая юность!", – заявил Михаил Боярский.

Высказывание известного актера вызвало ажиотаж в Сети. Поклонники Елизаветы поняли заявление Боярского так, что дочери не надо играть – а надо сидеть дома, с семьей. Многие обиделись за любимую актрису.

Теперь Михаил Боярский объяснил свое заявление, которое вызвало скандал. По словам актера, он гордится тем, что у Лизы есть дети и она хорошая мать. " Для меня и сын Сергей, и дочь Лиза – главные заслуги, а не роли в кино и песни. Думаю, рано или поздно все актеры понимают, что юношеский азарт, увлечение театром и кино должно быть временным явлением", – пояснил артист.

Михаил Боярский признал: есть люди, которые целиком посвящают себя Мельпомене. Однако, как правило, у таких актеров несчастные семьи, цитируют Боярского "Аргументы недели".