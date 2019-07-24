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"Сама в шоке!" Катамадзе объяснилась за отказ от концертов в России

Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов
Грузинская джазовая дива Нино Катамадзе после недавних волнений в Тбилиси публично отказалась от концертов в России. Мол, ноги ее тут больше не будет, раз русские столь неуважительно повели себя на ее любимой родине. Корреспондент "Дни.ру" встретился с артисткой за кулисами далекого от политики музыкального фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала" и спросил, не жалеет ли она о своем решении.
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"Я очень люблю российскую публику, скучаю по ней – по этим фантастическим, гениальным, душевным слушателям, но в данной ситуации просто не могла поступить иначе, – вздохнула Нино. – Мое утро начинается в моей стране, в Грузии. И порой оно бывает таким, каким ты не хочешь. Дело тут даже не в политике, а в моем личном ощущении ситуации". 

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О том, пересмотрит ли певица свое решение прекратить концерты в России, пока говорить рано. "Ничего не знаю, потому что сама в шоке, – заявила Катамадзе. – Но о тех своих словах не жалею. Я ведь не любитель лишних и пустых разговоров – высказываюсь всегда только по делу. Мне действительно было очень больно и обидно за все, что происходит вокруг".

Напомним, 20 июня в Тбилиси начались массовые протесты из-за того, что российский депутат Сергей Гаврилов сел на место спикера парламента Грузии во время посещения делегацией сессии православного форума. На следующий день Нино написала в соцсети, что ее появление на фестивале "Усадьба Jazz" было последним в нашей стране. Катамадзе выступила за смещение главы МВД Грузии: "Гахария должен уйти в отставку!"

Популярная певица много выступает по всему миру, поэтому не видится с супругом Давидом по несколько месяцев. Однако это не снижает градус любви. "Мой муж – хирург, он тоже много ездит, поэтому понимает меня", – заверила Нино. 

Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов

Ее единственный сын Николас появился на свет в 2008 году, когда грузино-российские отношения из-за вооруженного конфликта в Южной Осетии переживали кризис. Через три месяца после родов звезда отправилась в Москву с сольным концертом, хотя другие ехать отказались.

Позже в интервью она заявила: "Я знала, куда еду. Помню, в зале меня встретили Валентин Гафт и Галина Волчек. В знак того, что главное и важное – любовь. Каждый мой концерт и приезд в любой город – прежде всего выражение любви и добра там, где есть дефицит. Там, где война, нужно петь песни, где холод – должно быть тепло. В противном случае мы все время будем воевать, а где же тогда место любви?!"

На фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала" Нино появилась в платье с оригинальным принтом, на котором по-грузински многократно написано слово "любовь". Это было очень уместно, красиво и символично. 

"У моего сына фантастический музыкальный слух! Он еще маленький, но пробует разные инструменты, – улыбнулась Катамадзе. – Не знаю, кем вырастет, но жить без музыки точно не сможет. А я мечтаю спеть с ним дуэтом!" 

Автор: 24 июля 2019, 13:32

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Бездарь раскрученная, псевдодемократы на чужих деньгах
Это все мы
Ответить
"...когда грузино-российские отношения из-за вооруженного конфликта в Южной Осетии переживали кризис. Через три месяца после родов звезда отправилась в Москву с сольным концертом, хотя другие ехать отказались." Хотя сама себе и противоречит...
Гость
Ответить
Гость
Ну всё, отказалась публично, теперь держи слово.
Никаких концертов в России до конца дней. Ты ведь Нино, «не любитель лишних и пустых разговоров»!
Соглашусь. «Давши слово-держись, а не давши-крепись».
Будь верным своему слову, или не обещай.
Это все мы
Ответить
"Мол, ноги ее тут больше не будет, раз русские столь неуважительно повели себя на ее любимой родине". Может быть свои "шары" раскроет и посмотрит реально на вещи ? С чего все началось и кто себя повел неуважительно...
Гость
Ответить
Ну всё, отказалась публично, теперь держи слово.
Никаких концертов в России до конца дней. Ты ведь Нино, «не любитель лишних и пустых разговоров»!
1

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