Простившуюся с Россией Катамадзе с распростертыми объятиями встретили в Латвии

В последнее время имя блистательной Катамадзе мелькало, увы, в скандальной хронике или в политических новостях. Дело в том, что после волнений в Тбилиси, певица заявила, что больше не будет выступать в России. Она была обижена и возмущена недавними неприятными событиями.
Но Лайма Вайкуле всегда подчеркивает, что ее фестиваль – вне политики. Певице все равно, кто каких взглядов придерживается, за что выступает и кого поддерживает. Для нее важнее всего – талант. Талант исключительный! Именно поэтому в разные годы на ее фестивале появлялись и Верка Сердючка, и Нани Брегвадзе, и Вахтанг Кикабидзе.
В этом году Вайкуле очень рада Нино Катамадзе – встречает ее с распростертыми объятиями. За репетицией грузинской артистки Лайма следила из зрительного зала то замирая от восторга, то приплясывая. Королева этно-джаза выступает на втором и третьем дне фестиваля. И Вайкуле признается, что очень ждет ее выступление.
Всего же в этом году в Юрмале у Лаймы выступят 50 топовых звезды, многих из которых не услышишь в России. Причем приезжают они на фестиваль, как правило, бесплатно, без гонораров.
"Мы обеспечиваем артистам и их коллективам дорогу, проживание, питание, выполняем всем пожелания по райдеру, – пояснила продюсер фестиваля Элита Милграве. – Кому-то, например, нуден свежий йогурт или молоко в гримерке, а Лолита заказала малину. Мы всем идем навстречу".
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