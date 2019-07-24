Покойная Юлия Началова попала в новый скандал из-за своей "сестрички"

Продюсер фильма о Юлии Началовой Андрей Загорский приостановил съемки из-за помощницы певицы Анны Исаевой. Женщины были так дружны, что артистка считала пиарщицу своей сестричкой и очень доверяла.

По словам Загорского, вскоре после смерти Началовой у него родилась идея снять фильм. Он связался с родителями звезды, но выяснилось, что те уже подписали контракт с Первым каналом о создании картины о Юлии. Загорскому предложили поговорить с Исаевой.

"Я устал от ее вранья и инсинуаций. Она недели три назад мне сама позвонила – сказала, что лично контролирует и редактирует все сценарии фильмов и программ о Юле, потому что они были знакомы лет 20, и предложила сотрудничать. Я согласился, но через три дня она мне позвонила и сказала, что родители против. То есть я остановил съемки, потому что не хочу ругаться с семьей Юли, которую очень уважаю. А Исаева в этой ситуации ведет себя некрасиво", – заявил Загорский в беседе с РИА ФАН.

Продюсер пояснил: Анна идет на конфликт, утверждая, будто вовсе его не знает. "Хотя мы знакомы прекрасно. Она работала со многими великими артистами – с Олегом Газмановым, Валерием Меладзе. Но она была всего лишь пресс-секретарем, которого не знала широкая публика. А после ухода Юли имя Анны Исаевой узнала вся страна. Она говорит, что увидела меня впервые только на похоронах Юли. Но, извините, и ее многие увидели впервые только там", – отметил он.

Загорский прокомментировал слова "сестрички" Началовой, сказанные в интервью National News: "Меня обвиняет, что я хожу по ток-шоу и так далее. Но она то же самое делает!" Он убежден, что Анна Исаева ставит ему палки в колеса. "Я не знаю, что делать. Не хочу идти против семьи. Она выстроила себе пиар на имени Юли. Зачем устраивать эти пляски на костях? Я, в отличие от нее, этим не занимаюсь. Просто хочу делать свою работу", – заявил Андрей.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта. Причиной смерти артистки стала остановка сердца в результате обширного заражения крови и отказа внутренних органов. Певице было всего 38 лет. Началову похоронили на Троекуровском кладбище.