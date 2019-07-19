Погрязший в секс-скандалах Панин показал 10-летнюю дочь с сигаретой

Аня на видео позирует у машины с сигаретой в руке. "Комментарии по поводу сигареты оставляйте под предыдущим постом", – лаконично написал актер.
Как оказалось, на провокационное фото Алексея Панина воодушевил император Николай II. "Царствуй на страх врагам! Николай II с дочерью курили сигарету в длинном мундштуке. Всем добра!" – отметил артист.
Подписчики знаменитость не поддержали. Они отметили, что в те времена о вреде курения знали мало и вообще ребенок с сигаретой – ужасное зрелище. "Алексей, только это совсем не повод курить с Аней", "Вы идиот?", "Ужас. Я бы руки оторвала", – высказались фолловеры Алексея Панина. Некоторые пользователи соцсети отметили, что звезда нарочно провоцирует публику, и на самом деле его дочь не курит. Но большинство комментаторов вовсе не уверены, что артист против, чтобы 10-летняя Аня пристрастилась к пагубной привычке.
Отметим, что ранее Алексей Панин стал героем ряда секс-скандалов. При этом эпатажный актер считает себя идеальным отцом. Однако, по мнению многих, мужчина чаще подает дочери плохой пример.
Напомним, не так давно Аня переехала жить к отцу. Теперь Алексей Панин собирается лишить мать девочки, Юлию Юдинцеву, родительских прав.
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