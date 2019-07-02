Мокрую Леру Кудрявцеву обласкали с ног до головы
На снимке актриса позирует в зеленом раздельном купальнике. Она стоит под струями воды, которые бьют снизу вверх. "Очень рада, что у меня такие адекватные подписчики. Девчули, кто откуда? Город, возраст?", – поинтересовалась Кудрявцева.
Поклонницы охотно начали делится информацией о себе. Оказалось, что у телезвезды есть поклонники буквально в каждом уголке России и даже за ее пределами.
Также обожательницы не упустили возможности лишний раз сказать пару приятных слов своему кумиру. "Восхищаюсь вами!", "Вы себя создали успешной видной леди сами! Вы это смогли, и это подражание для нас, девушек!", "Очень стильная и мудрая!", "Блин, вы классная!", – восхищались пользователи сети.
"Я даже дочь назвала Лерой с ассоциациями о тебе!", – призналась самая верная фанатка.
Стоит признать для своих 48 лет Кудрявцева выглядит просто бесподобно. Особенно, ее фигура. При этом Лера почти не прикладывает усилия к тому, чтобы быть стройной и подтянутой. Как сообщает "7Дней", занятия в спортзале ей противопоказаны из-за проблем со спиной. А диеты телезвезда просто не любит.
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